Nominations d'un nouveau ministre de la Défense et d'un chef d'état-major du Gouvernement d'union nationale en Libye

30 Août 2020

Tripoli, Libye, 30 août (Infosplusgabon) - Le Conseil présidentiel du Gouvernement d’union nationale a décidé de nommer le colonel Salaheddine Ali al-Namrouch au poste de ministre de la Défense et de confier au général Mohamed al-Haddad les fonctions de chef d’état-major de l’armée libyenne.

Ces décisions ont été prises lors d'une réunion du Conseil présidentiel présidée par Fayez al-Sarraj, et en présence des deux vice-présidents, Ahmed Maitig, et Abdessalam Kajman, et des membres du Conseil, Mohamed Ammari Zayed et Ahmed Hamza, selon un communiqué publié samedi par le Bureau des médias du président du Conseil.

Le colonel Salaheddine al-Namrouch occupait le poste de vice-ministre de la Défense, tandis que le général Mohamed al-Haddad assurait la fonction de commandant de la région militaire du Centre.

Ces mesures ont été prises à l'issue de la pression de la rue libyenne marquée par des manifestations de jeunes contre la corruption, le détournement des fonds publics, la détérioration continue des conditions de vie et la gabegie qui gangrène les rouages de l'Etat dans un pays qui nage sur des mers de pétrole et de gaz l'un des plus riche d'Afrique de par ses grandes réserves de pétrole et de gaz.

Le Conseil présidentiel a discuté des mesures urgentes et des dispositions liées au dossier économique et au secteur des services, et du suivi des aspects des dépenses publiques, et dans ce contexte, il a décidé de former un comité dirigé par le vice-président du Conseil, Abdessalam Kajman, et composé du membre du Conseil, Ahmed Hamza, du ministre des Finances, Faraj Abou Matari, et président du conseil d'administration de la Caisse d'assurance maladie, Dr. Talal Ajaj, pour revoir les dépenses du secteur de la santé au cours des exercices 2019 et 2020, à condition que les résultats de ses travaux soient soumis dans un délai de 15 jours.

Le Conseil a également décidé de former un comité pour embaucher et former les chômeurs parmi les jeunes, indiquant qu'il se maintiendra en état de réunion pour compléter la discussion sur la situation actuelle.

