Les concertations sur la transition politique au Mali reportées à une date ultérieure, selon la junte militaire

Bamako, Mali, 30 août (Infosplusgabon) - Les concertations autour du format de la transition politique au Mali, initialement prévues ce samedi, au Centre international de conférences de Bamako, sont reportées à une date ultérieure, annonce un communiqué du Comité national pour le salut du peuple (CNSP), la junte militaire qui a pris le pouvoir le 18 août dernier dans ce pays.

Vendredi, un communiqué signé par le chef de la junte, le colonel Assimi Goita, invitait le Conseil national de la société civile, le Forum des organisations de la société civile, les partis politiques de l'ancienne majorité et de l'opposition, les mouvements signataires de l’Accord sur la paix et la réconciliation au Mali issu du processus d’Alger, à participer, sans mentionner le Mouvement du 5 juin - Rassemblement des Forces Patriotiques (M5-RFP) principal acteur de la contestation pendant plus de deux mois contre l’ancien président Ibrahim Boubacar Kéita et son régime.

La junte n'a donné aucune explication sur ce report des concertations dont l'objectif, selon le CNPS, est d'échanger avec les différents segments de la société sur les voies et moyens de parvenir à une transition apaisée qui prendrait en compte toutes les aspirations du peuple malien.

Dans un communiqué, le M5-RFP a regretté de n’avoir pas été invité à ladite rencontre et a rappelé "la lutte patriotique du peuple malien à travers les manifestations publiques durant plusieurs mois, dans le but de contribuer à l’émergence d’un Mali nouveau que les Forces armées et de sécurité ont parachevée le 18 aout 2020".

"A ce titre, le M5-RFP est et demeure un acteur majeur de ce changement voulu et doit être associé au premier plan à la conception de l’architecture de la Transition avec l’ensemble des forces vives de la Nation", poursuit le communiqué.

Cette concertation intervient après la démission forcée du Président Ibrahim Boubacar Keita, laissant le pouvoir aux mains de militaires regroupés dans un Comité national pour le salut du peuple.

La Communauté économique des Etats de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO), qui a imposé des sanctions économiques et financières au Mali, a exigé une transition purement civile et invité les militaires à regagner les casernes lors d’un Sommet des chefs d’Etat tenu vendredi.

