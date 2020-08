Les Etats-Unis saluent leur partenariat avec Fayez al-Sarraj et Fathi Bachagha

30 Août 2020

Tripoli, Libye, 29 août (Infosplusgabon) - L’ambassade américaine en Libye a annoncé le soutien des États-Unis à l’Etat de droit en Libye, assurant qu’elle appréciait son partenariat étroit avec le président du Conseil de présidentiel du Gouvernement d’union nationale, Fayez al-Sarraj, et le ministre de l’Intérieur, Fathi Bachagha, appelant à "une coopération pour la bonne gouvernance du peuple libyen".

Dans un tweet samedi, l'ambassade des États-Unis a repris la publication de la Mission d'appui des Nations unies, appelant "au retour à un processus politique global et intégré qui répond aux aspirations du peuple libyen à un gouvernement qui le représente correctement et réalise ses aspirations à la dignité et à la paix", dans le contexte des manifestations dans la capitale, Tripoli, et d'autres villes libyennes et les développements ultérieurs.

On rappelle que la MANUL a exprimé sa préoccupation "concernant le recours excessif à la force contre les manifestants à Tripoli, ainsi que la détention arbitraire d'un certain nombre de civils", notant également sa préoccupation "face aux informations faisant état de violations et d'atteintes aux droits de l'homme en cours à Syrte".

Les violations comprennent le meurtre d'un civil et la détention arbitraire d'un certain nombre d'autres civils et l'entrée forcée et illégale dans la propriété privée".

Le Conseil présidentiel a décidé vendredi la suspension préventive du ministre de l'Intérieur du Gouvernement d'union nationale, Fathi Bachagha, et de le soumettre à une enquête administrative sur la permission donnée à ces manifestations, leur protection et leur répression.

En réaction, M. Bachagha s'est empressé de saluer la décision du Conseil, demandant que l'enquête administrative soit retransmise en direct par les médias.

Des manifestations de protestation, auxquelles ont participé en majorité des jeunes, ont été organisées ces derniers jours à Tripoli et dans d'autres villes libyennes pour dénoncer la détérioration des conditions de vie, la mauvaise gestion et la corruption endémique dans les institutions publiques.

Ce mouvement a suscité une intervention d'organes de sécurité ayant procédé à la répression des manifestations, ce qui a provoqué une polémique dans le pays.

