L'ONU appelle les autorités libyennes au calme et à préserver les droits des citoyens

Tripoli, Libye, 29 août (Infosplusgabon) - La Mission d'appui des Nations unies en Libye (MANUL) a appelé les autorités libyennes "au calme, à l’application de l’Etat de droit et à la préservation du droit de tous les citoyens à exprimer pacifiquement leurs opinions".

Dans un communiqué publié samedi, la MANUL constate que "la Libye connaît une tournure dramatique des événements qui souligne la nécessité urgente de revenir à un processus politique complet et inclusif qui répondra aux aspirations du peuple libyen à un gouvernement représentatif, à la dignité et à la paix".

Dans toute la Libye, la MANUL affirme avoir enregistré "une augmentation des rapports de violations des droits de l'homme, y compris des arrestations et détentions arbitraires, des restrictions à la liberté de mouvement et d'expression, ainsi qu'au droit de réunion pacifique et de manifestation".

La Mission ajoute être '"à Tripoli, préoccupée par l'usage excessif de la force contre les manifestants ainsi que par l'arrestation arbitraire d'un certain nombre de civils", faisant part "de sa préoccupation à propos des informations faisant état de violations et d'abus des droits de l'homme en cours à Syrte, notamment le meurtre d'un civil, l'arrestation arbitraire de plusieurs autres et l'entrée illégale dans des propriétés privées".

Elle souligne que "l'usage prolifique du discours de haine et de l'incitation à la violence semble conçu pour diviser davantage les Libyens, accroître la polarisation et déchirer le tissu social du pays au détriment d'une solution libyo-libyenne".

Des manifestations de protestation, auxquelles ont participé en majorité des jeunes, ont été organisées ces derniers jours à Tripoli et dans d'autres villes libyennes pour dénoncer la détérioration des conditions de vie, la mauvaise gestion et la corruption endémique dans les institutions publiques.

Ce mouvement a suscité une intervention d'organes de sécurité ayant procédé à la répression des manifestations, ce qui a provoqué une polémique dans le pays.

Cette situation a conduit à la suspension préventive du ministre de l'Intérieur du Gouvernement d'union nationale, Fathi Bachagha, par le Conseil présidentiel qui a décidé de le soumettre à une enquête administrative sur la permission donnée à ces manifestations, leur protection et leur répression.

