Maurice va réaliser une 7ème étude nationale sur les maladies non transmissibles

30 Août 2020

Port-Louis, Maurice, 29 août (Infosplusgabon) - Le ministère mauricien de la Santé et du Bien-être va réaliser une 7ème Etude nationale sur les maladies non transmissibles (MNT)2020/2021.

Cette étude se chargera de mesurer la prévalence et l'incidence du diabète, de l'hypertension, des maladies cardiovasculaires, de l'obésité et des facteurs de risque associé au sein de la population mauricienne et étudier les tendances de chacune d'elles, a annoncé le gouvernement vendredi, à l'issue de la réunion du Conseil des ministres.

Cette enquête sera menée en collaboration avec l'Organisation mondiale de la Santé, Baker IDI Heart and Diabetes Institute, l'Australie, l'Imperial College, au Royaume Uni, l'Université d'Helsinki, en Finlande, la Monash University, en Australie et l'Umea University Hospital, en Suède.

La dernière étude sur les maladies non transmissibles réalisée à Maurice date de 2015, après celles de 1987, 1992, 1999, 2004 et 2009.

Elle avait découvert que la prévalence du diabète de type 2 dans la population mauricienne âgée de 20 à 74 ans était de 20,5 pc - 19,6 pc chez les hommes et 21,3 pc chez les femmes.

En utilisant les valeurs de l'indice de masse corporelle (IMC) européen, la prévalence de l'obésité était de 19,1 pc - 11,9 pc pour les hommes et 25,6 pc pour les femmes.

La prévalence du surpoids était de 32,2 pc - 38,2 pc chez les hommes et 32,6- pc chez les femmes.

Concernant l'hypertension, le rapport de 2015 indique que sa prévalence était de 28,4 pc - 27,0 pc chez les femmes et 30,3 pc chez les hommes.

