Les autorités ivoiriennes appelées à prévenir les violences entre communautés à l’approche de l’élection présidentielle

30 Août 2020

Paris, France, 29 août (Infosplusgabon) - Amnesty international a appelé, vendredi, les autorités ivoiriennes à prendre "immédiatement" des mesures destinées à prévenir les violences, y compris celles entre adversaires politiques appartenant à des communautés différentes, et à protéger la population et son droit de manifester pacifiquement, une semaine après que les manifestations de vendredi dernier des femmes opposées à la candidature à un troisième mandat du Président Alassane Ouattara, ont été brutalement dispersées par des jeunes.

"Nous avons vu des manifestations de femmes dispersées et empêchées par des jeunes. A Divo, des violences entre adversaires politiques appartenant à des communautés différentes ont éclaté. Dans un pays qui, il y a moins de dix ans, connaissait de graves violations des droits humains dans un contexte électoral avec plus de 3000 morts, il est important de réagir immédiatement pour apaiser la situation", a déclaré Amnesty International (AI) dans un communiqué dont copie a été transmise samedi à Paris.

Les manifestations des femmes qui se sont déroulées dans les villes de Divo et Bonoua, au sud et sud-est du pays se sont soldées à Bonoua par des affrontements entre membres de communautés d’appartenance politique différente, avec des bars incendiés et des maisons attaquées, alors qu’à Divo, il y a eu également des pillages et des incendies.

"Les autorités doivent protéger la population et mettre fin aux violences. L’impunité risque d’être un vecteur clé de nouvelles violences, si toutes les personnes soupçonnées d’en être responsables à Divo et ailleurs, ne sont pas traduites en justice dans le cadre de procès équitables", a plaidé l’ONG.

Ces violences à Divo et Bonoua, rappelle-t-on, se sont déroulées dans un contexte de vive tension politique, à deux mois de l’élection présidentielle ivoirienne, caractérisé aussi par des menaces verbales entre partisans de l’opposition et du pouvoir notées sur les réseaux sociaux, une série d’arrestations arbitraires et l’interdiction, jusqu’au 15 septembre, des manifestations sur la voie publique.

Ces violences surviennent alors que le Président Alassane Ouattara a été officiellement investi mercredi dernier, candidat de son parti à l’élection présidentielle du 31 octobre prochain, alors que certains poids lourds de la scène politique ivoirienne sont empêchés d’y participer, comme l’ancien Président Laurent Gbagbo du FPI (opposition) dont la justice ivoirienne a décidé, le 25 août, la radiation définitive des listes électorales et la condamnation in absentia le 28 avril à 20 ans de prison pour recel de deniers publics et blanchiment de capitaux par le tribunal correctionnel d’Abidjan, de Guillaume Soro, ancien Premier ministre, président de l’Assemblée nationale et candidat déclaré à l’élection présidentielle.

