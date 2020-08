Suspension du ministre libyen de l'Intérieur, convoqué pour une enquête administrative

29 Août 2020

Tripoli, Libye, 29 août (Infosplusgabon) - Le Conseil présidentiel du gouvernement d'union nationale a décidé, vendredi, de suspendre, à titre conservatoire, le ministre de l'Intérieur, Fathi Bachagha, et de le convoquer dans un délai maximum de 72 heures pour enquête administrative.

Dans un décret, le Conseil présidentiel, a précisé que "l'enquête vis à vis du ministre de l'Intérieur portera sur les permis et autorisations et la protection nécessaire aux manifestants ainsi que les déclarations qu'il a faites concernant les manifestations et les événements qui en ont résulté, qui ont eu lieu à Tripoli et dans certaines autres villes au cours des derniers jours de la semaine écoulée, et l'enquête sur d'éventuelles violations commises à l'encontre des manifestants".

Le Conseil présidentiel a également décidé, dans son décret, de désigner le vice-ministre de l'Intérieur, le colonel-major Khaled Ahmed al-Tijani Mazen, pour assurer l'intérim au ministère, avec les pleins pouvoirs et compétences souverains et administratifs confiés au ministre, exhortant les autorités compétentes à mettre en œuvre la décision à partir de la date de sa publication.

Le ministère de l'Intérieur a annoncé vendredi avoir arrêté un suspect impliqué dans la fusillade contre les manifestants qui se sont déroulées ces derniers jours à Tripoli, précisant enquêter avec lui pour déterminer la partie officielle à laquelle il appartient.

Il a invité les manifestants à continuer à exprimer leurs revendications en toute légalité, promettant de leur assurer la protection.

On rappelle que le ministre de l'Intérieur, Fathi Bachagha a exhorté les citoyens à manifester pour exprimer leurs opinions, soulignant que c'est un droit qui leur est garanti par la loi et que cela intervient dans le cadre de l'exercice de la liberté conformément aux exigences de la démocratie.

FIN/ INFOSPLUSGABON/HGD/GABON2020

© Copyright Infosplusgabon