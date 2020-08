La cheffe de la MANUL exhorte les activistes libyens à faire prévaloir l'intérêt de la Libye et la transparence

26 Août 2020

Tripoli, Libye, 26 août (Infosplusgabon) - La cheffe de la Mission d'appui des Nations unies en Libye (MANUL), Stephanie Williams, a appelé "les représentants de la société civile et des groupes de jeunes à faire cohésion autour de la nation et à être des pionniers en matière de transparence et de responsabilité et à faire prévaloir les intérêts nationaux et les principes de la bonne gouvernance".

Dans un communiqué publié mardi soir, la MANUL précise que Mme Williams, au cours d'une réunion virtuelle avec un certain nombre d'activistes et militants de la société civile de diverses régions de Libye, "s'est félicitée de la déclaration faite par ces militants le 18 août, dans laquelle, ils affirmaient leur soutien au lancement d'un audit international des deux succursales de la Banque centrale".

La Mission de l'ONU ajoute que les participants à la réunion ont souligné "l'importance de lutter contre la corruption et pour le droit des citoyens à manifester pacifiquement".

Cette rencontre est intervenue à un moment où la capitale, Tripoli, et d'autres villes libyennes sont le théâtre de manifestations de protestation, auxquelles participent en majorité des jeunes, pour dénoncer la détérioration des conditions de vie, la mauvaise gestion et la corruption endémique dans les institution du secteur public.

FIN/ INFOSPLUSGABON/HGD/GABON2020

© Copyright Infosplusgabon