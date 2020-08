Le Soudan et l'Ethiopie en faveur d'une solution gagnant-gagnant sur le GERD

25 Août 2020

Khartoum, Soudan, 25 août (Infosplusgabon) - Le Soudan et l'Ethiopie ont publié un communiqué conjoint au terme de la visite de vingt quatre heures à Khartoum, la capitale du Soudan, du Premier ministre éthiopien, Dr Abiy Ahmed, une visite durant laquelle il s'est longuement entretenu avec son homologue soudanais, avant de rendre visite au chef du Conseil souverain de transition, le lieutenant-général Abdul Fatah Al Burhan.

Le communiqué souligne que la visite du Premier ministre éthiopien s'inscrit dans le cadre de "des consultations continues entre les autorités étatiques de la République du Soudan du Nord et celles de la République fédérale et démocratique d'Ethiopie, des échanges facilités par les relations séculaires qui existent entre les deux Républiques sœurs".

La délégation de haut niveau qui a accompagné le Premier ministre Aby était composée du ministre éthiopien de la Défense, celui en charge des Affaires étrangères, du ministre de l'Irrigation et de l'Energie, et un certain nombre de hauts dignitaires du gouvernement éthiopien.

Le communiqué renseigne également que les échanges entre les deux parties portaient exclusivement sur les voies et moyens à adopter pour renforcer, élargir, et approfondir la coopération bilatérale dans tous les domaines.

Les deux parties, selon le communiqué," ont exprimé leur conviction commune selon laquelle, au regard des liens historiques, culturels, sociaux, et économiques qui lient leurs deux pays, l'intégration régionale est la seule solution pouvant aider à réaliser les aspirations de leurs populations en termes de paix, de développement, et pour la réalisation de l'unité africaine".

Les deux parties ont aussi convenu de réactiver tous les mécanismes bilatéraux existants mis en place pour accélérer la coopération dans plusieurs domaines.

"Conscients de leurs positions de piliers majeurs dans la corne de l'Afrique, les deux pays ont magnifié avec une grande satisfaction, le climat harmonieux, pacifique, et positif qui prévaut présentement en Afrique de l'est et ont promis de redoubler leurs efforts pour consolider et renforcer ces acquis", souligne le communiqué.

Sur la question relative au grand barrage éthiopien de Renaissance (GERD), les deux nations ont mis l'accent sur " la nécessité d'initier tous les efforts possibles pour une conclusion réussie des négociations trilatérales en cours sous l'égide de l'Union africaine, afin de pouvoir réaliser une formule gagnant-gagnant qui pourrait faire du GERD, un moteur pour l'intégration régionale entre les trois pays".

Le communiqué a en outre informé que le Soudan et l'Ethiopie ont exprimé leur soutien et leur engagement à la médiation dirigée par l'UA dans le cadre des négociations du GERD." Ils voient cette initiative comme une manifestation du principe de solutions africaines aux problèmes africains".

La visite du Premier ministre éthiopien a été clôturée par la rencontre avec le Général Abdul Fattah Alburhan, chef du Conseil souverain transitoire soudanais, et du Premier ministre Abiy, d'après le communiqué.

