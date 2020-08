Le Mali au centre des discussions à Paris entre les chefs de la diplomatie française et tchadienne

25 Août 2020

Paris, France, 25 août (Infosplusgabon) - Le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Yves le Drian, s’est entretenu lundi à Paris avec son homologue tchadien, Amine Abba Siddick, avec au centre de la discussion la situation qui prévaut actuellement au Mali mais également la lutte contre le terrorisme au Sahel, a-t-on appris de source officielle dans la capitale française.

« Le ministre a évoqué notamment la situation au Mali, ainsi que les efforts conjoints pour lutter contre le terrorisme au Sahel. Cet entretien a également été l’occasion d’aborder la coopération bilatérale, dans l’esprit d’amitié qui caractérise les relations entre la France et le Tchad », a déclaré François Delmas, sous-directeur de la presse.

Au Mali, un coup d’Etat a entraîné mardi dernier la démission du Président Ibrahim Boubacar Keita et l’arrivée au pouvoir d’une junte militaire, après que le pays a été plongé dans une crise politico-sociale suite à un vaste mouvement de contestation enclenché depuis le mois de juin sous l’impulsion de l’Imam Mahmoud Dicko, des partis d'opposition et de la société civile réclamant la démission du Président Ibrahim Boubacar Kéita et dénonçant l'impuissance des autorités maliennes face à l'insécurité, la crise économique, les conditions de la tenue des législatives.

Le Tchad, rappelle-t-on, engagé dans la lutte contre le terrorisme au Sahel depuis 2013 déploie, déploie actuellement 1450 soldats au Mali dans le cadre de la MINUSMA, et fait également partie de la Force conjointe G5 Sahel (5 000 hommes au total). Le Tchad est également sollicité pour envoyer des troupes dans la zone dite « des trois frontières » – Burkina Faso, Mali, Niger – où les groupes djihadistes très actifs mettent en difficulté les armées locales.

FIN/ INFOSPLUSGABON/SSD/GABON2020

© Copyright Infosplusgabon