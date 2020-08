Hausse des exportations du Bénin vers la CEDEAO au premier trimestre 2020

25 Août 2020

Cotonou, Bénin, 25 août (Infosplusgabon)- L’exportation des produits béninois vers les pays de la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) a connu une augmentation de 13,7% durant le premier trimestre de l’année en cours, selon une publication de l’Institut national de statistiques et d’analyse économique (INSAE).

« Les exportations du Bénin vers ces pays clients de la CEDEAO ont connu une hausse de 13,7% au premier trimestre de l’année 2020 par rapport au quatrième trimestre de l’année 2019. Les exportations sont évaluées à 13,9 milliards de F CFA (175 843,6 tonnes) au premier trimestre 2020 contre 12,2 milliards F CFA (107 858,7 tonnes) au trimestre précédent », selon la publication de l’INSAE.

Le Niger qui totalise 28,8% de la valeur des ventes des produits béninois à l’extérieur vient en tête pour avoir acheté au Bénin : les « ciments hydrauliques (y compris les ciments non pulvérisés dits clinkers ), même colorés » pour 2,4 milliards de F CFA (51 681,0 tonnes), les « graines de coton » d’un montant de 0,3 milliard de F CFA (4 474,3 tonnes), les «farines de blé ou de méteil» d’une valeur de 0,2 milliard de F CFA (1 216,0 tonnes) et en termes de réexportations, les «autres tubes, tuyaux et profilés creux (soudés, rivés, agrafés ou à gords simplement rapprochés, par exemple), en fer ou en acier» d’une valeur de 0,1 milliard de F CFA (390,2 tonnes).

Deuxième de la liste, le Burkina Faso, a totalisé 23,9% de la valeur des ventes des produits béninois à l’extérieur en achetant des biens tels que : les « ciments hydrauliques (y compris les ciments non pulvérisés dits clinkers), même colorés » pour 1,8 milliard de F CFA (51 200,0 tonnes), les « graines de coton » d’un montant de 1,2 milliard de F CFA (38 322,81 tonnes), les « déchets alimentaires et aliments préparés pour animaux, » d’une valeur de 0,2 milliard de F CFA (2 149,8 tonnes), et le « fil machine en fer ou en acier » d’une valeur de 0,1 milliard de F CFA (156,0 tonnes) en termes de réexportations.

Le Mali occupe la troisième place et englobe 14,5% de la valeur des ventes des produits béninois à l’extérieur avec principalement: les « huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux (à l’exclusion des huiles brutes) et préparations, qui contiennent en poids 70 % ou plus d’huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux et dont ces huiles constituent l’élément de base » pour 2,0 milliards de F CFA (942,2 tonnes) en termes de réexportations et les « jus de tout autre fruit (autre qu'agrume) ou légume ; mélanges de jus de fruits ou de légumes » d’un montant de 0,1 milliard de F CFA (337,5 tonnes).

Le Togo vient en quatrième position dans l’espace CEDEAO au premier trimestre 2020 avec 12,0% de la valeur des ventes des produits béninois à l’extérieur. Les principaux produits exportés vers ce pays sont : les « ciments hydrauliques (y compris les ciments non pulvérisés dits clinkers), même colorés » pour 0,3 milliard de F CFA (6 365,0 tonnes), les «huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux (à l’exclusion des huiles brutes) et préparations, qui contiennent en poids 70 % ou plus d’huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux et dont ces huiles constituent l’élément de base» d’une valeur de 0,2 milliard (555,2 tonnes) en termes de réexportations, les « préparations alimentaires, n.d.a. » pour 0,2 milliard de F CFA (360,0 tonnes), les « vernis et peintures à l'eau; matières plastiques en solution; pigments à l'eau préparés des types utilisés pour le finissage du cuir; pigments (y compris les poudres et flocons métalliques) dispersés dans des milieux non aqueux, à l'état liquide ou pâteu » pour 0,2 milliard de F CFA (255,0 tonnes) et les « médicaments » pour 0,1 milliard de F CFA (2,6 tonnes).

Le Nigeria se classe au cinquième rang en totalisant 10,1% de la valeur des ventes des produits béninois à l’extérieur.

Le grand voisin de l’est a acheté au Bénin principalement : l’« huile de coton et ses fractions » pour 0,9 milliard de F CFA (1 522,9 tonnes), les « graines et fruits oléagineux» d’un montant de 0,1 milliard (1,2 tonnes) et les «ciments hydrauliques (y compris les ciments non pulvérisés dits clinkers), même colorés» d’une valeur de 0,1 milliard (2 300,0 tonnes).

FIN/ INFOSPLUSGABON/SSD/GABON2020

© Copyright Infosplusgabon