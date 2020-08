Les recettes d’exportation du soja chiffrées à près de 50 milliards F CFA pour le Togo

25 Août 2020

Lomé, Togo, 25 août (Infosplusgabon) - Les recettes d’exportation du soja, pour la période d’octobre 2019 à juillet 2020, sont chiffrées à près de 50 milliards de F CFA pour le Togo, a-t-on appris ce mardi de sources proches du Conseil interprofessionnel de la filière.

Selon les chiffres fournis à la presse, sur la période d’octobre 2019 à juillet 2020, on signale, au total, la production de 176 100 tonnes de graines de soja (conventionnel et bio).

Sur l’ensemble de cette production, précise le conseil interprofessionnel de la filière, 160 000 tonnes ont été exportées, 6000 tonnes consommées au niveau local et environ un millier de tonnes toujours en possession des producteurs.

Par ailleurs, souligne le Conseil, « un peu plus de 39,5 milliards F CFA ont été mobilisés pour financer les achats auprès des producteurs et 700 000 emplois permanents et temporaires ont pu être créés au cours de cette saison ».

Le Togo, depuis quelques années, rappelle-t-on, mise sur l’agriculture pour réaliser son développement socio-économique.

Le pays, qui opte beaucoup sur la qualité, est actuellement le premier producteur mondial en termes d’exportations de soja bio vers l’UE, devant les géants tels la Chine et l’Inde, selon des sources officielles.

