Situation sociale explosive en Tunisie, selon un responsable syndical

Tunis, Tunisie, 25 août (Infosplusgabon) - La situation sociale en Tunisie est explosive à cause de l'accroissement du chômage, l'aggravation de la pauvreté et la dégradation du pouvoir d'achat des citoyens, a affirmé, Noureddine Taboubi, secrétaire général de l'Union générale tunisienne du travail ( UGTT), la plus grande centrale syndicale du pays.

Noureddine Taboubi, qui s'exprimait à l'ouverture des travaux du conseil national de l'UGTT à Tunis lundi, a indiqué avoir déterminé, lors de sa rencontre avec le Premier ministre désigné, Hichem Mechichi, les points de convergence et de divergence relatifs à la protection des entreprises publiques contre la privatisation et la nécessité d'augmenter le salaire minimum garanti et les primes des travailleurs.

Il a fait remarquer que les circonstances critiques dans lesquelles se tient le conseil de l'UGTT nécessitent de rendre explicites les visions et les grands choix politiques que doit mener la centrale syndicale dans la période à venir, en ce qui concerne les rapports avec le gouvernement, les institutions constitutionnelles, les organisations de la société civile et les partis politiques.

Selon M. Taboubi,il y a une nécessité absolue de réviser la Constitution tunisienne, notamment en ce qui concerne le régime politique, la loi électorale, la loi sur les partis et les organisations politiques.

Il a également plaidé pour le parachèvement des entités constitutionnelles, plus particulièrement le Conseil constitutionnel.

Abordant la situation en Libye, le patron de l'UGTT a condamné les ingérences étrangères dans ce pays, tout en saluant l'appel à un cessez-le-feu lancé simultanément, vendredi dernier, par le président du Conseil présidentiel du Gouvernement libyen d'accord national, Fayez al Sarraj, et le président du Parlement, Aguila Saleh, en perspective de la reprise du processus politique et pour préparer des élections libres et transparentes dans ce pays.

