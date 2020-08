Nomination d’un ministre non voyant dans le nouveau gouvernement tunisien

25 Août 2020

Tunis, Tunisie, 25 août (Infosplusgabon) - Après un mois de concertations avec les partis politiques, les organisations nationales et la société civile, le Premier ministre tunisien désigné, Hichem Mechichi, a annoncé, lundi vers minuit, la composition de son cabinet formé de personnalités “indépendantes”, la plupart inconnues de la scène politique.

Le nouveau ministre des Affaires étrangères, Othman Jerandi, une des rares exceptions, est un diplomate de carrière qui a occupé ce poste au début de la révolution qui a renversé l’ancien régime en 2011.

Son gouvernement, le troisième depuis les élections d’octobre dernier, est appelé à succéder à celui d’Elyes Fakhfakh, qui a été poussé à la démission sur fond d’un scandale de conflits d’intérêts.

L’équipe proposée est composée de 25 ministres et de trois secrétaires d’Etat, contre 30 ministres et deux secrétaires d’Etat dans le gouvernement sortant.

Elle comprend sept femmes contre six précédemment.

Selon Mechichi, elle est appelée “à se pencher sur les questions sociales et économiques et répondre aux préoccupations urgentes des Tunisiens”, dans un contexte difficile où tous les clignotants de l’économie sont au rouge.

Le futur chef de l’exécutif a justifié son choix en faveur de “compétences totalement indépendantes” par les divergences qui opposent les partis politiques qu’il a consultés.

Pour la première fois en Tunisie, Mechichi a nommé un ministre non voyant, Walid Zidi, 34 ans, appelé à occuper le portefeuille des Affaires culturelles.

Titulaire d’un doctorat en lettres de la Faculté des lettres, des arts et des humanités de la Manouba en 2019, il est enseignant de traduction et de rhétorique et chercheur en sciences rhétoriques et en psychologie du handicap.

Il est également poète, musicien joueur d’Oud, ainsi que responsable animation d’un club à Tajarouine (Kef) dédié aux talents littéraires.

Confronté aux réticences de plusieurs partis politiques dont le mouvement islamiste Ennahdha (54 députés), mécontents d’avoir été mis à l’écart du pouvoir exécutif, il devra cependant obtenir la confiance du Parlement dans les jours qui viennent en recueillant la majorité absolue des 217 députés.

En cas de défiance, le président de la République, Kaïs Saied, aura la latitude de dissoudre le Parlement et de convoquer de nouvelles élections législatives dans un délai de 45 à 90 jours.

