La Tunisie enregistre 75 nouveaux cas confirmés de COVID-19

25 Août 2020

Tunis, Tunisie, 25 août (Infosplusgabon) - La Tunisie a enregistré 75 nouveaux cas confirmés du coronavirus (COVID-19) dont 66 cas locaux et 9 importés, a annoncé lundi soir, le ministère tunisien de la Santé.

Depuis l'ouverture des frontières aériennes et maritimes, le 27 juin dernier, la Tunisie a enregistré 1.692 cas confirmés de coronavirus dont 493 cas importés, 1.198 locaux et 21 décès, rappelle-t-on.

Les autorités ont décidé d'imposer, à partir de lundi, le port obligatoire du masque dans les espaces publics aussi bien fermés qu'ouverts, dans les structures d'éducation, d'enseignement et de formation, dans les centres de santé, les moyens de transport et dans les espaces sportifs, culturels et de distraction.

Par ailleurs, un responsable du syndicat d'enseignants affilié à l'Union générale tunisienne du travail (UGTT) a estimé que la reprise des cours à partir du 15 septembre, décidée par les autorités, "relève d'une opération-suicide".

FIN/ INFOSPLUSGABON/SSD/GABON2020

© Copyright Infosplusgabon