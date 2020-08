Visite historique du secrétaire d'Etat américain au Soudan

25 Août 2020

Khartoum, Soudan, 25 août (Infosplusgabon) - Le secrétaire d'Etat américain, Mike Pompeo, est arrivé mardi au Soudan, à l'occasion de la première visite d'un haut responsable américain dans ce pays depuis la chute du Président Omar el-Béchir.

M. Pompeo est arrivé par vol direct d'Israël, d'après les informations données par les médias. Ce passage par Israël est significatif, car le Soudan œuvre ces derniers temps en faveur de la normalisation de ses relations avec l'Etat hébreu.

M. Pompeo avait précédemment tweeté : "heureux d'annoncer que nous sommes dans le premier vol officiel direct entre Israël et le Soudan!".

Le Département d'Etat américain a déclaré sur son site web qu'au Soudan, "le secrétaire d'Etat rencontrera le Premier ministre, Abdalla Hamdouk, et le président du Conseil souverain, le général Abdel Fattah el-Burhan, pour discuter du soutien des Etats-Unis au gouvernement de transition dirigé par un civil et exprimera son soutien au renforcement des relations entre le Soudan et Israël".

Le Soudan œuvre depuis plusieurs années en faveur de l'amélioration de ses relations avec les Etats-Unis et du retrait de Khartoum de la liste des pays qui sponsorisent le terrorisme.

