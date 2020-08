Entretiens entre l'ambassadeur américain en Libye et des responsables pour évaluer l'application du cessez-le-feu

25 Août 2020

Tripoli, Libye, 25 août (Infosplusgabon) - L'ambassadeur américain en Libye, Richard Norland, a entrepris des contacts, dimanche et lundi, avec des personnalités libyennes et des responsables politiques pour "évaluer les progrès réalisés" concernant l'activation du cessez-le-feu et la reprise de la production pétrolière en Libye.

Ces contacts ont concerné le président du Conseil présidentiel, Fayez al-Sarraj, le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale du Gouvernement d'union nationale, Mohamed Taher Siala, le président du Parlement, Aguila Saleh, le président du Conseil de direction de la Compagnie nationale de pétrole, Mustapha Sanalla, et le président de la l'Association "Renouveau de la Libye", Aref al-Nayedh, a précisé dans un communiqué l'ambassade des Etats-Unis en Libye.

La même source a ajouté que M. Norland a informé M. al-Sarraj, lors d'un appel téléphonique, que "les déclarations du Gouvernement d'accord national, ainsi que du président du Parlement, Aguila Salah, représentaient des développements très positifs".

L'ambassade a rappelé que MM. Norland et al-Sarraj ont convenu de la nécessité pour la Comité militaire conjointe du "5 + 5" supervisée par la Mission de l'ONU de se concentrer immédiatement sur "les moyens de cessez-le-feu, et comment parvenir à une solution démilitarisée efficace dans le centre de la Libye qui déclenchera le processus de désescalade, tout en assurant le départ des forces étrangères et des mercenaires de Libye".

Selon le communiqué de l'ambassade américaine, M. Siala a informé M. Norland que "la Libye se félicitait des réactions positives de nombreux pays étrangers concernant les déclarations publiées vendredi", convenant avec lui de l'importance de soutenir le processus de négociation dirigé par l'ONU.

L'ambassade a ajouté que M. Norland a discuté du "pluralisme politique croissant en Libye" avec le chef de l'Association "Renouveau de la Libye", Dr. Aref al-Nayedh.

Dans un autre appel avec le président de la NOC, Mustapha Sanalla, M. Norland a affirmé que "les États-Unis soutiennent les arrangements qui permettent la reprise immédiate de la production pétrolière avec un mécanisme transparent pour garantir que les revenus restent gelés en attendant les négociations entre les parties libyennes concernant la future distribution des ressources".

Il a exprimé "la préoccupation de son pays face à la grave pénurie d'électricité, en particulier à la lumière de la propagation croissante de la pandémie du coronavirus, exprimant son soutien au droit des citoyens de toutes les régions du pays de participer à des manifestations pacifiques".

L'ambassadeur américain a exhorté "les dirigeants libyens à travailler ensemble pour répondre aux besoins urgents de la population et saisir cette opportunité pour le pays".

Vendredi, les présidents du Conseil présidentiel, Fayez al-Sarraj, et du Parlement, Aguila Salah, ont publié deux déclarations distinctes annonçant un cessez-le-feu immédiat et l'arrêt de toutes les opérations de combat sur toute l'étendue du territoire libyen.

