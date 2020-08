Mise en place d'une nouvelle Haute autorité de la communication en Guinée

Propriétaire loue à partir du 20 août 2020 un vaste appartement meublé au 1er étage d'une résidence et entièrement climatisé de 4 chambres dont une grande suite parentale, grand salon, salle à manger, cuisine, buanderie, 2 espaces bureau, 2 terrasses, WC visiteur et 3 salles d'eau au quartier Charbonnages, à quelques centaines de mètres de l’Ecole publique conventionnée. Enceinte sécurisée, Vidéosurveillance 24h/24. Wifi. Loyer mensuel 950 000 F CFA ( hors électricité). Idéal pour une co-location/bonne répartition spatiale des chambres et des salles d'eau en deux ailes indépendantes. Appartement en non meublé : 760 000 F CFA ( hors électricité). Compteur individuel d’électricité Edan. Contact : +241 06066291/ +24107843371 Mail: berp8483@hotmail.com.