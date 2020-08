Baisse des importations du Bénin en provenance de la CEDEAO au premier trimestre 2020

23 Août 2020

Cotonou, Bénin, 223 août (Infosplusgabon) - Le Bénin n’a pas suffisamment importé des pays de la CEDEAO durant le premier trimestre de l’année en cours, selon des statistiques disponibles à l’institut national de statistiques et d’analyse économique (INSAE).

« Les importations du Bénin en provenance des pays de la CEDEAO ont baissé de 34,4% par rapport au quatrième trimestre 2019 », déplore cet institut, indiquant que, seulement quatre pays de l’espace ont pu totaliser au moins 10 % de l’importation vers le Bénin. Il s’agit notamment du Togo, de la Côte d’Ivoire, du Ghana et du Nigeria.

Le Togo est le premier pays fournisseur du Bénin dans l’espace CEDEAO au cours de ce trimestre avec 42,0% de la valeur totale des importations de la zone économique.

Classé deuxième au premier trimestre 2020, la Côte d’Ivoire gagne deux places par rapport au trimestre précédent dans l’espace CEDEAO. Elle totalise 22,2% de la valeur des achats de biens en provenance de l’extérieur.

Gardant le même rang comme au trimestre précédent, le Ghana totalise 13,9% de la valeur des achats dans l’espace CEDEAO et occupe la troisième place au cours de la période sous revu.

Occupant la deuxième place au trimestre précédent, le Nigéria perd deux places et se classe au quatrième rang au trimestre sous revu. Il totalise 12,7% de la valeur des importations du Bénin de la zone économique.

Du Togo, le Bénin a importé durant le premier trimestre de l’année en cours: l’« huile de palme et ses fractions » pour une valeur totale de 3,6 milliards FCFA et un poids total de 6 531,8 tonnes, les « ciments hydrauliques et clinkers, pour 2,6 milliards FCFA correspondant à 63 010,7 tonnes.

Il y a eu aussi les « huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux, et dont ces huiles constituent l’élément de base » pour une valeur de 2,4 milliards de FCFA et un poids total de 7 379,1 tonnes et enfin le « bitume de pétrole, coke de pétrole et mélanges bitumineux, pour une valeur de 1,4 milliard de FCFA et un poids total de 4 178,7 tonnes.

La Côte d’Ivoire, pour sa part, a totalisé 22,2% de la valeur des achats de biens du Bénin en provenance de l’extérieur. Ce pays a fourni au Bénin des huiles, des herbicides et des tuyaux.

Le Bénin y a donc acheté au cours de la période, des « huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux (à l’exclusion des huiles brutes) et préparations, qui contiennent en poids 70 % ou plus d’huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux et dont ces huiles constituent l’élément de base » pour 4,7 milliards FCFA (14 351,0 tonnes), les «herbicides, inhibiteurs de germination et régulateurs de la croissance des végétaux, conditionnés pour la vente au détail, à l'état de préparations ou sous forme d'articles» d’une valeur de 3,1 milliards (1 197,2 tonnes) et les « tubes et tuyaux rigides » pour 0,4 milliard FCFA (475,4 tonnes).

Les deux pays anglophones qui se hissent parmi les quatre meilleurs fournisseurs du Bénin de l’espace CEDEAO sur la période ont totalisé chacun 13,9% (Ghana) et 12,7% (Nigéria) de la valeur des importations du Bénin de la zone économique.

Durant la période, les principaux biens importés du Ghana par le Bénin sont : les « huiles de palme et ses fractions » pour 3,9 milliards FCFA (7 024,4 tonnes) et les « Vernis et peintures à l'eau ; matières plastiques en solution ; pigments à l'eau préparés des types utilisés pour le finissage du cuir ; pigments (y compris les poudres et flocons métalliques) dispersés dans des milieux non aqueux, à l'état liquide » d’une valeur de 0,3 milliard FCFA (1 629,5 tonnes).

De son grand voisin de l’Est (Nigéria), le Bénin a importé entre autres produits : l’«Huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux (à l’exclusion des huiles brutes) et préparations, qui contiennent en poids 70 % ou plus d’huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux et dont ces huiles constituent l’élément de base » pour 4,3 milliards de FCFA (22 854,2 tonnes) et les «batteries et accumulateurs électriques et leurs parties et pièces détachées» d’une valeur de 0,1 milliard (3 794,3 tonnes).

Bien qu’étant de la même Communauté économique régionale (CER) aucun pays de la CEDEAO n’a pu ravir la vedette à la Chine qui occupe la première place des principaux fournisseurs du Bénin suivi par la Belgique, la France et la Russie.

