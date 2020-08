D'apparence fragile, le cessez-le feu proclamé édifie pour une paix durable en Libye

23 Août 2020

Tripoli, Libye, 23 août (Infosplusgabon)- La proclamation vendredi d'un cessez-le feu immédiat par les présidents du Conseil présidentiel du gouvernement d'union nationale, Fayez al-Sarraj et du Parlement à Tobrouk, Aguila Salah, a constitué, malgré les énormes défis qui se posent encore, une avancée considérable sur la voie de la stabilisation de la Libye et représente la première étape de l'édifice de la stabilisation et de la normalisation de ce riche pays pétrolier de l'Afrique du Nord.

Outre le cessez-le-feu immédiat sur l'ensemble du territoire et la cessation des actes de guerre et d'hostilité entre les belligérants, les déclarations des deux responsables des autorités rivales en Libye, portent sur l'appel à la reprise de l'activité de l'exploitation du pétrole et la levée du blocus sur les sites de production et d'exportation du brut, le gel de ses revenus dans un compte de la Banque extérieure libyenne jusqu'à l'atteinte d'une arrangement entre Libyens sur la répartition et une gestion rationnelle de la manne pétrolière sous la garantie de la Mission d'Appui des Nations unies, des Etats-Unis et des pays de la communauté internationale, impliqués dans le dossier libyen.

Les déclarations des deux responsables libyens comprennent aussi l'annonce de la démilitarisation de Syrte et al-Joufra, le principal front de tension, en vue d'une désescalade en prélude à l'organisation des élections générales en mars 2021 sur une base constitutionnelle sur laquelle auront convenu les Libyens.

Ces annonces ont constitué incontestablement un catalyseur d'espoirs pour une paix et une stabilisation de la Libye après plus de dix ans de chaos sécuritaire et de partition du pays avec deux gouvernements concurrents, celui de l'union nationale, reconnu par la communauté internationale basé à Tripoli et celui dit intérimaire installé à Beidha (Est), nommé par le Parlement et allié avec Haftar.

L'élan de soutien à la proclamation du cessez-le-feu et des autres points annoncé dépasse largement toutes les attentes et reflète le soulagement aussi bien d'importantes franges en Libye que des pays étrangers concernés de près ou de loin par la crise libyenne.

Cette situation n'est pas un effet du simple hasard mais le fruit d'un long processus qui semble avoir mûri via la diplomatie et les intenses contacts qui ont été menés dernièrement pour éviter l'escalade militaire à laquelle se préparait les deux camps au conflit.

Pour l'analyste politique libyen, Abdelbasset al-Fitouri, "les déclarations de Fayez al-Sarraj et Aguila Salah, certes distinctes mais quasi concomitantes ne sont pas l'effet d'un hasard mais l'aboutissement d'un long processus qui a été mené par plusieurs pays dont les Etats-Unis, l'Allemagne, la Turquie, le Qatar et l'Egypte en plus de la Mission des Nations unies".

Il a estimé que "l'annonce en catimini par les forces de Haftar de la levée du blocus sur les sites pétroliers, même si elles prétendent que c'est temporaire, qui a précédé les déclarations d'al-Sarraj et de Salah a constitué un préliminaire balisant la voie à la proclamation du cessez-le-feu et des autres points formant un plan de sortie de crise dûment négocié par les pays médiateurs en particulier l'Allemagne, les Etats-Unis, l'Egypte et la Turquie, même s'il n'a pas fait l'objet d'une signature en bonne et due forme".

Les Etats-Unis par le biais de leur ambassadeur en Libye, Richard Norland, a toujours prôné une solution en Libye basée sur la démilitarisation des zones de Syrte et d'al-Joufra, la reprise des activités de la Compagnie libyenne de pétrole avec la levée du blocus sur les sites pétroliers et la mise en place d'un mécanisme de répartition équitable des revenus pétroliers ainsi que la mise en place d'un cessez-le feu permanent à travers la Commission des pourparlers militaires conjointe 5+5 sous la supervision des Nations unies.

Malek Slah al-Gsouri, universitaire libyen a balayé d'un revers de main "les craintes nourries par certains sur la précarité de ce cessez-le-feu en pensant qu'il s'agit d'une mesure fragile étant donné qu'elle n'a pas fait l'objet d'un accord formel ni de garanties de puissances étrangères ni par une résolution du Conseil de sécurité".

Dans une déclaration à la PANA, M. al-Gsouri a affirmé que "l'implication des Etats-Unis, de l'Allemagne, de la Turquie, de la Russie et de l'Egypte représente un gage de crédibilité et de sérieux de cet arrangement convenu qui sera suivi par d'autres étapes sur le terrain en concrétisation de ce plan de sortie de crise en Libye".

Il a rappelé que "des circonstances dans la réalité sur le terrain militent en faveur de la mise en œuvre de la proclamation du cessez-le-feu, en particulier, l'impasse militaire qui s'est installée ces dernières semaines avec un quasi arrêt des combats et le contentement des deux camps de s'observer en renforçant leur ligne de défense sans aucune initiative d'offensive en dépit de la rhétorique des militaires pour en découdre avec l'ennemi".

Selon lui, "on observe un certain équilibre de la terreur avec les moyens militaires et équipements de pointe déployés par les deux camps au conflit ce qui est de nature à faire embraser le pays et la région en cas de reprise des combats eu égard à l'importance de la région qui abrite l'écrasante majorité de l'infrastructure pétrolière en terme de gisement du brut et de terminaux pétroliers.

Il est rejoint par Firas Hamouda al-Issawi, un activiste de la société civile à Tripoli qui affirme que "la conjoncture actuelle que traverse la Libye marquée par des difficultés économiques énormes ayant abouti à accroitre les charges pour les citoyens confrontés à des problèmes de pénuries récurrentes en liquidité, d'accès aux services de base comme l'électricité, l'eau, le logement et les soins ont donné naissance à un éveil des citoyens qui ne veulent plus accepter de subir ces privations que leur imposent les décideurs politiques qu'ils accusent de corruption".

M. al-Issawi a indiqué que "des pressions sont exercées par des citoyens libyens sur les autorités à travers les manifestations pour réclamer une meilleure gestion des deniers publics et dénoncer la corruption qui gangrène l'administration et les rouages de l'Etat", ajoutant que "des mouvements citoyens ont vu le jour dans différentes villes et régions du pays organisant régulièrement des manifestations pour réclamer le règlement des problèmes d'électricité et autres questions qui handicapent leur train de vie faisant assumer aux responsables politiques la dégradation de la situation en raison de mauvaise gestion et de détournement de fonds publics".

"Face à cette situation les décideurs sont obligés de trouver des alternatives en faisant la paix pour alléger les souffrances des ressortissants libyens qui n'admettent plus de rester les bas croisés et de subir les affres des privations alors que leur pays regorge de potentialités et de richesses leur permettant de vivre décemment", a ajouté l'activiste de la société civile.

Il a rappelé que "cette prise de conscience des citoyens a trouvé dans l'annonce par la Mission de l'ONU en Libye d'un audit des succursales de la Banque centrale à Tripoli et à Benghazi (Est), un catalyseur et un encouragement".

Khaled al-Forjani, un journaliste libyen a signalé que "l'impatience des pays occidentaux face à l'étirement de la crise dont les répercussions ne cessent de s'étendre sur la région et menacent de les atteindre en particulier les pays de la Méditerranée confrontés à des vagues de migrants clandestins, a contribué aussi à pousser les belligérants libyens à s'inscrire dans le processus de paix en proclamant le cessez-le feu".

Il a rappelé "la position des Etats-Unis qui ne tolère plus les mercenaires russes du groupe Wagner combattant aux côté de Haftar et du soutien de Moscou et son ingérence en Libye avec des visées d'une présence permanente en Méditerranée du Sud", soulignant que "les Etats-Unis ont affirmé clairement qu'ils excluaient de leur initiative tous les acteurs libyens considérés comme ne voulant pas la paix".

M. al-Forjani a signalé à cet égard, "la perte de crédibilité essuyé par Haftar depuis sa déconfiture à Tripoli à l'issue de 14 mois d'une attaque militaire contre Tripoli et la région ouest causant d'énormes pertes en vie humaines et en dégâts matériels en plus de six mois de blocus des sites pétroliers ayant entraîné de 8 milliards de dollars de manque à gagner pour le pays".

Il a donné comme preuve de la sortie de Haftar de la scène politique libyenne, le fait qu'il n'a pas été à l'origine de l'annonce de la proclamation du cessez-le-feu mais plutôt le président du Parlement, Aguila Salah qui représente l'aile politique de son camp", rappelant que "lors de sa visite à Tripoli, le ministre allemand des Affaires étrangères, Heiko Maas a rencontré les responsables libyens dans la capitale Tripoli et n'a pas daigné faire le déplacement à Benghazi pour rencontrer Haftar".

Selon lui, "le fait que ce n'est pas Haftar qui ait proclamé le cessez-le feu au nom de son camp démontre l'ampleur de la perte de crédibilité et de son aura politique", expliquant "les atermoiements sur la levée du blocus pétrolier comme un procédé visant à apaiser ses partisans qu'il avait poussé à fermer les sites pétroliers".

Mais au-delà de ces développements relatifs à la situation intérieure avec la prise de conscience des citoyens et leur ras-le-bol à l'égard des dirigeants ainsi que l'impatience des puissances occidentales face à l'étirement du conflit libyen, la conjoncture actuelle constitue un terrain favorable à un règlement de la crise en Libye.

Le cessez-le-feu proclamé peut tenir et mener vers la reprise du processus politique en vue d'une solution définitive de la crise bien que le défi des ingérences étrangères reste un facteur déterminant dans la suite des événements en Libye.

FIN/ INFOSPLUSGABON/AGF/GABON2020

© Copyright Infosplusgabon