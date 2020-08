L'Algérie salue les déclarations pour un cessez-le-feu immédiat en Libye

23 Août 2020

Tripoli Libye, 23 août (Infosplusgabon) - L'Algérie s’est félicité, lors d'un contact téléphonique entre les ministres algérien et libyen des Affaires étrangères, Sabri Boukadoum et Mohamed Siala, de la déclaration simultanée faite par les deux parties libyennes sur un cessez-le-feu immédiat, selon un tweet du porte-parole du ministère libyen des Affaires étrangères, Mohamed Kablaoui.

Des annonces ont été faites samedi par le président du Conseil présidentiel du GNA, Fayez Al-Serraj, et le président de la Chambre des représentants, Aguila Saleh, d'un cessez-le-feu immédiat sur l'ensemble du territoire libyen et l’adoption d’un dialogue "inclusif" devant mettre un terme à la crise en Libye, rappelle-t-on.

Les deux parties ont également plaidé pour la reprise de la production et l'exportation du pétrole dont les revenus seront déposés sur un compte spécial dans la Banque libyenne de l'extérieur et utilisables seulement après l'instauration d'une solution politique de la crise libyenne, conformément aux recommandations de la conférence de Berlin.

L'Algérie s'est proposée d'abriter un dialogue entre les parties libyennes pour parvenir à une solution pacifique de la crise, à l'issue de la déclaration pour un cessez-le-feu immédiat annoncé par MM. Sarraj et Aguila. "L'Algérie salue les annonces faites par chacun des président du Conseil présidentiel du GNA, Fayez Al-Serraj, et du président de la Chambre des représentants, Aguila Saleh, d'un cessez-le-feu immédiat à travers l'ensemble du territoire libyen et l’activation du processus politique à travers un dialogue "inclusif" pour mettre un terme à la crise en Libye", avait indiqué un communiqué du ministère algérien des Affaires étrangères, rappelle-t-on.

"L'Algérie prend note avec satisfaction de cette initiative consensuelle qui reflète la volonté des libyens à résoudre la crise et à consacrer la souveraineté du peuple libyen", avait ajouté le texte.

Le ministère algérien des Affaires étrangères, a rappelé, à cet égard, l'annonce faite par Alger lors de la conférence de Berlin d'abriter un dialogue inclusif entre les libyens, afin de parvenir à une solution pacifique préservant les intérêts de la Libye et du peuple libyen, indiquant que "l'Algérie avait, depuis le début de la crise, œuvré à tous les niveaux régionaux et internationaux à l’arrêt de l’effusion du sang en Libye et à la résorption des risques de la crise sur la sécurité et la stabilité de la région".

L'Algérie a appelé, à cet égard, à la coordination entre les pays voisins et sous l'égide des Nations unies pour le lancement d'un dialogue inclusif entre les parties libyennes.

FIN/ INFOSPLUSGABON/AGF/GABON2020

© Copyright Infosplusgabon