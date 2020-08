Une manifestation des partisans du président IBK dispersée par des forces de l'ordre

23 Août 2020

Bamako, Mali, 23 août (Infosplusgabon) - Une centaine de manifestants essentiellement des partisans du président, Ibrahim Boubacar Keita (IBK), arrêté et contraint à la démission, mardi dernier, par des soldats mutins, se sont regroupés ce samedi matin sur l’esplanade de la Bourse de travail de Bamako pour "exiger sa libération et le retour à l’ordre constitutionnel", a-t-on appris de bonnes sources.

"Le Peuple dit oui à la paix", "IBK Mali-Kanu dit Oui à IBK" ou encore "Non au coup d’État" pouvait-on lire sur des banderoles.

Les manifestants conduits par certains leaders de mouvements et plateformes de soutien à l’ex président IBK ont dénoncé son arrestation et ont scandé des slogans hostiles aux membres du Comité national pour le salut du peuple (CNSP), junte qui a pris le pouvoir.

"Nous exigeons haut et fort, sans ambiguïté la libération sans condition du président IBK, le Premier ministre, Boubou Cissé, le président de l'Assemblée nationale, Moussa Timbiné et toutes les autres personnalités civiles et militaires détenues et séquestrées par les militaires au camp militaire de Kati (15 km de Bamako). Nous demandons à la communauté internationale d’agir pour la justice, la légalité et le droit ", a déclaré un responsable de la manifestation, Ibrahim Tamega, soulignant que le Mali est un héritage commun.

Selon les mêmes sources, cette atmosphère ne durera pas longtemps car des groupes de jeunes venus du côté opposé à la Bourse de travail, précisément du quartier de Bolibana, ont commencé à huer les manifestants "sans autorisation" qui n’ont pas hésité à riposter. S’en suivront des jets de cailloux et de pierres entre les deux groupes qui seront tous dispersés à coup de gaz lacrymogène par les forces de l’ordre.

