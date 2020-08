Le derby du Caire : Le Zamalek très serein remporte le derby cairote du championnat égyptien contre l’équipe d’Ahly

23 Août 2020

Le Caire, Egypte, 23 août (Infosplusgabon) – Le Zamalek très discipliné a profité de quelques contre-attaques dévastatrices pour punir une équipe d'Al-Ahly très déconcentrée et lui infliger sa première défaite de la saison avec une victoire 3-1 en Premier League égyptienne, samedi.

L'ailier marocain Achraf Bencharki a une fois de plus volé la vedette, orchestrant les mouvements de Zamalek, créant un but en début de match et contribuant à un troisième durant les arrêts de jeu, consacrant la victoire des Chevaliers blancs dans le derby du Caire, ce qui a remonté le moral des troupes.

Le Zamalek a pris l'avantage à la 13ème minute après avoir résisté à la pression d’Ahly, l'ailier Ahmed Zizo marquant dans une cage après un brillant travail individuel de Bencharki sur la gauche.

Le défenseur central d'Al-Ahly, Yasser Ibrahim, fautif pour l'ouverture du score de Zamalek après avoir laissé Bencharki le dribbler, a ramené les pendules à l’heure en ramenant les Red Devils à égalité deux minutes après l'heure de jeu, en trouvant le chemin des filets suite à un cafouillage devant la cage.

Cependant, il a été une fois de plus dépassé par la situation, l'attaquant Mostafa Mohamed redonnant l'avantage à l’équipe de Zamalek suite à un superbe amorti de la poitrine d’un centre de Hazem Emam malgré le marquage serré d'Ibrahim et d’une reprise de volée imparable au bas du montant.

Alors qu'Al-Ahly a failli égaliser à nouveau après une attaque tardive, le jeune Osama Faisal, entré comme remplaçant en fin de match, a marqué dans une cage vide trois minutes dans le temps additionnel pour compléter une nouvelle échappée et conclure la victoire.

Bien que le Zamalek, deuxième, ait réussi à ramener l'écart avec le leader Ahly à 14 points, il se contentera d'avoir enregistré une rare victoire en championnat contre ses éternels rivaux, la troisième seulement en 15 ans dans la compétition nationale.

Le Zamalek a terminé à dix après la grave blessure au bras subie par l'expérimenté arrière gauche Mohamed Abdel-Shafi pour avoir effectué quatre remplacements sur les trois auorisés.

Le match de la 21ème journée était la 120ème édition du "derby du Caire" de la Premier League égyptienne. Les deux équipes se préparent à participer aux demi-finales de la Ligue des champions de la CAF en 2019-20, le mois prochain. Al-Ahly affrontera le Wydad marocain, tandis que Zamalek affrontera le Raja, un autre géant de Casablanca, en septembre.

C'est la quatrième fois que les deux équipes s'affrontent cette saison, le match du premier tour ayant été remporté 2-0 par Al Ahly après le forfait constaté par Zamalek qui ne s’est pas présenté au stade du Caire en février dernier en raison de problèmes administratifs.

