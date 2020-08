Le Conseil d'Etat en Libye rejette tout dialogue avec Haftar dans la recherche de la résolution de la crise

23 Août 2020

Tripoli, Libye, 23 août (Infosplusgabon) - Le Haut Conseil d'État en Libye s'est réjoui de l'annonce d'un cessez-le-feu immédiat en Libye par les présidents du Conseil présidentiel, Fayez al-Sarraj, et du Parlement, Aguila Salah, assurant, toutefois, son refus de toute forme de dialogue avec le maréchal Khalifa Haftar.

Dans un communiqué publié samedi soir, le Haut Conseil d'Etat a salué le rôle "des pays amis et frères qui nous ont soutenus pour repousser l'agression contre la capitale, en particulier la Turquie et le Qatar, en plus des pays qui ont cherché à résoudre la crise de manière positive", exhortant "l'Égypte sœur à travailler plus pragmatiquement avec la Libye d'une manière qui garantisse les intérêts communs des deux pays".

Cette position est intervenue dans un communiqué publié par le Conseil d'État, commentant "les derniers développements politiques et militaires dans le pays", en allusion à l'annonce faite par les président du Conseil présidentiel du gouvernement d'accord national, Fayez al-Sarraj, et de la Chambre des représentants, Aguila Salah, vendredi, dans deux déclarations, relatives à un cessez-le-feu et l'arrêt de toutes les opérations de combat sur l'ensemble du territoire libyen, avec l'appel à reprendre la production et l'exportation de pétrole, et à geler ses revenus sur un compte spécial à la Banque étrangère libyenne sans en disposer jusqu'à ce qu'un règlement politique soit trouvé.

Dans son communiqué, le Conseil d'Etat a appelé le Conseil présidentiel, la Chambre des représentants et la Mission des Nations unies à "respecter les dispositions de l'accord politique inclus dans la Déclaration constitutionnelle et renforcé par les décisions du Conseil de sécurité, et à ne pas passer outrepasser ces dispositions ou essayer d'imposer une nouvelle situation de facto qui contredit ce qui a été convenu".

Il a également appelé toutes les parties impliquées dans le dossier libyen à respecter les décisions de sécurité, y compris la Résolution n° 2509 de 2020, qui a souligné dans son préambule l'importance de "demander des comptes aux auteur de violations ou d'abus qui affectent les droits de l'homme ou de violations du droit international et humanitaire (...), la nécessité pour le gouvernement d'union nationale d'exercer un contrôle exclusif et efficace sur la Compagnie nationale de pétrole, la Banque centrale de Libye et l'Autorité libyenne de l'investissement sans préjudice des dispositions constitutionnelles à venir conformément à l'accord politique libyen".

Le document a rappelé également la résolution n° 2259 de 2015, qui a appelé les États membres à cesser leur soutien aux institutions parallèles non couvertes par l'accord et à cesser leurs contacts officiels avec elles.

Le Conseil d'État a identifié sept points principaux pour résoudre la crise, notamment "œuvrer pour mettre fin à l'état de rébellion dans le pays par un cessez-le-feu immédiat, permettant au gouvernement d'accord national d'étendre son contrôle sur l'ensemble du sol libyen, ainsi que de rejeter catégoriquement toute forme de dialogue avec Haftar".

Le Conseil d'Etat a stipulé que "tout dialogue ou accord doit être conforme à l'accord politique libyen qui a organisé le mécanisme de dialogue pour n'être qu'entre des organes élus".

À cet égard, il a exhorté "les membres de la Chambre des représentants à assumer leurs responsabilités et à travailler immédiatement pour parachever ce qui avait été précédemment convenu entre les deux chambres concernant la restructuration du Conseil présidentiel et la séparation du gouvernement du Conseil présidentiel afin qu'il puisse s'acquitter de ses tâches et activer l'article 15 de l'accord politique sur les postes de souveraineté".

Le Conseil d'État a appelé "à l'ouverture immédiate du secteur du pétrole et demander des compte à ceux qui ont été à l'origine du blocus et le gaspillage la propriété et la richesse du peuple libyen, à réformer ce secteur vital en rétablissant le ministère du Pétrole et à établir un mécanisme transparent et clair pour le travail de la Compagnie nationale de pétrole de manière à améliorer les performances et à augmenter la production, ainsi qu'à dépenser les revenus avec transparence et équité menant à réduire la souffrance, en commençant à faire tourner la roue de la production et du développement, intégrer davantage le secteur privé dans le secteur économique et instaurer une administration locale au lieu de l'autorité centrale".

Il a également appelé à la nécessité de travailler pour "mettre fin de toute urgence à la phase de transition en organisant le référendum sur le projet de Constitution en vue de la tenue d'élections présidentielle et législatives acceptables pour tous les Libyens".

Le Conseil d'Etat a invité le Conseil présidentiel à "concentrer ses efforts sur la résolution des problèmes de vie des citoyens, qui se sont accumulés jusqu'à ce que la vie devienne un enfer insupportable surtout le dossier de l'électricité et celui du nettoyage des villes et des transports, y compris l'ouverture des aéroports et l'entretien des routes, en particulier les routes du sud, l'approvisionnement en carburant de toutes les régions de la Libye, la prévention de la contrebande et la lutte contre la corruption qui afflige les institutions étatiques jusqu'à cet épuisement".

Le Conseil d'État a également appelé à "débuter immédiatement la reconstruction de l'institution militaire en utilisant des méthodes scientifiques modernes, à la fin de l'état de chaos et de la prolifération des armes, et à la dissolution de toutes les formations armées qui ne font pas partie de l'établissement militaire régulier".

