L'Égypte installe des dispositifs de géolocalisation sur 1000 bus de transport public

23 Août 2020

Le Caire, Égypte, 23 août (Infosplusgabon) - L'autorité égyptienne des transports publics a annoncé l'installation de dispositifs de géolocalisation, appelés "système de positionnement global (Global Positioning System, GPS)", sur 1000 bus, dans l'intention d'en équiper 1000 autres.

Dans un communiqué publié jeudi sur la page Facebook officielle du gouvernorat du Caire, le directeur de l'Autorité des transports publics, Rezk Ali, a déclaré que des caméras de surveillance ont également été installées dans un certain nombre de garages de l'autorité.

L'annonce a été faite lors d'un événement organisé par le gouvernorat pour marquer la réception et l'exploitation de 20 nouveaux bus fonctionnant au gaz naturel, ainsi que la conversion réussie d'un bus à moteur diesel en un bus fonctionnant au gaz naturel.

Selon la page Facebook, l'Autorité des transports publics prévoit de convertir tous ses bus au gaz naturel, ce qui devrait permettre d'économiser 10.000 livres égyptiennes (Egyptian pound, EGP) par mois pour chaque bus.

Ali a ajouté qu’au minimum 161 bus fonctionnant au gaz naturel ont été importés au cours des deux dernières années, dont 85 bus climatisés qui sont également équipés pour les personnes handicapées.

Il a noté que l'autorité travaille également avec le ministère de la Production militaire pour tester un bus climatisé fonctionnant à l'électricité afin de compléter le parc.

Le gouverneur du Caire, Khaled Abdel-Aal, a déclaré que les 20 bus nouvellement réceptionnés constituent le deuxième lot d'un total de 150 bus, d'une valeur de 610 millions de livres sterling, importés de l'étranger et a ajouté que 65 autres bus seront réceptionnés avant la fin de l'année.

Cette initiative s'inscrit dans le cadre du plan de l'État visant à convertir les véhicules à essence et diesel au gaz naturel afin de réduire la pollution et d'utiliser l'abondante production de gaz naturel du pays, a-t-il souligné.

L'Égypte travaille au remplacement des vieilles voitures fabriquées il y a plus de 20 ans et à la conversion de centaines de milliers d'autres véhicules en modèles à essence afin de préserver l'environnement et d'utiliser l'abondante production de gaz naturel du pays, obtenue après de nombreuses découvertes récentes de gaz.

L'Égypte a importé des microbus et des minibus en mai 2020 pour une valeur de 31.134 millions d'EGP, contre 15.454 millions en mai de l'année dernière, selon l'agence de statistiques officielles égyptienne CAPMAS.

L'Égypte cherche à s'appuyer davantage sur des sources d'énergie moins coûteuses et plus propres et à augmenter la quantité d'électricité produite à partir de sources renouvelables à 20 % d'ici 2022 et à 42 % d'ici 2035.

Le pays a adopté un plan pour développer l'utilisation du gaz naturel comme carburant et encourager les automobilistes à convertir leurs voitures au système bi-carburant, qui peut fonctionner à la fois au gaz naturel et à l'essence.

Le Président Abdel-Fattah El-Sisi a déclaré, en juillet, que les licences pour les nouveaux véhicules ne seront accordées que s'ils peuvent fonctionner avec le système bi-carburant.

