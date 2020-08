Le Bénin a beaucoup exporté des marchandises au premier trimestre de l’année

23 Août 2020

Cotonou, Bénin, 23 août (Infosplusgabon) - Le Bénin a plus exporté de marchandises au premier trimestre de l’année en cours comparativement à la même période l’année écoulée, selon des chiffres fournis par l’Institut national de statistiques et d’analyse économique (INSAE).

« Les exportations de marchandises du Bénin ont connu une hausse de 120,0 % au cours du premier trimestre 2020, évaluées à 160,7 milliards de FCFA (528 148,6 tonnes), contre 73,0 milliards de F CFA un trimestre plus tôt », selon cette institution étatique.

Comparativement au premier trimestre 2019, on note également une hausse de 6,7% de la valeur totale des exportations. Les ventes de biens locaux à l'extérieur s'élevaient, en effet, à 150,6 milliards de F CFA (356 820,7 tonnes) au premier trimestre 2019.

Les principaux produits ayant contribué à cette hausse sont : les «tourteaux et autres résidus solides (à l'exception des drêches), même broyés ou agglomérés sous forme de pellets, de l'extraction de graisses ou huiles de graines oléagineuses, de fruits oléagineux ou de germes de céréales) » (2,2 points de pourcentage), les « fèves de soja » (1,9 point de pourcentage), les « graines et fruits oléagineux, n.d.a. » (1,6 point de pourcentage) et les « ciments hydrauliques (y compris les ciments non pulvérisés dits clinkers ), même colorés » (1,4 point de pourcentage), soulignent les experts de l’INSAE.

Quant aux importations de marchandises, évaluées à 300,4 milliards de F CFA (912 205,0 tonnes), elles ont par contre, régressé de 6,3% durant la même période de l’année.

Parlant des acquisitions de biens, les experts ont démontré qu’elles ont connu un glissement annuel régressant de 42,4% comparativement au premier trimestre 2019 ou la valeur des achats à l’extérieur était de 521,2 milliards de F CFA.

Ce repli est expliqué par le recul des importations du « riz semi-blanchi, même poli, glacé, étuvé ou converti (y compris le riz en brisures) » (-22,8 points de pourcentage), des « butanes liquéfiés » (-4,9 points de pourcentage), des « engrais, n.d.a. » (-2,9 points de pourcentage), de l’« huile de palme et ses fractions » (-2,3 points de pourcentage), et les « viandes et abats comestibles, frais, réfrigérés ou congelés, des volailles du sous-groupe 001.4 » (-1,4 point de pourcentage).

Au cours du premier trimestre 2020, la valeur totale des dix (10) principaux produits exportés s’élève à 136,3 milliards de F CFA (474 557,0 tonnes), soit 84,8% de la valeur des exportations trimestrielles. Le « coton (à l'exclusion des linters), non cardé ni peigné » est largement en tête des ventes à l’extérieur du trimestre affichant une valeur de 87,7 milliards de F CFA (94 226,1 tonnes). Il est suivi des « graines et fruits oléagineux, n.d.a. », vendus pour un montant total de 11,7 milliards de F CFA (40 201,6 tonnes) et des « groupes électrogènes », pour une valeur globale de 9,1 milliards de F CFA (1 841,0 tonnes).

Selon la Banque africaine de développement (BAD), les perspectives de l’économie du Bénin sont favorables avec un taux de croissance du PIB projeté à 6,7 % en 2020 et 6,6 % en 2021.

En juin dernier, les ministres ont examiné le document de programmation budgétaire et économique pluriannuel (DPBEP) qui révèle que la pandémie de la COVID-19 a fait basculer la croissance économique à 3,5%, même s’il est prévu qu’elle renoue avec la tendance haussière dès 2021.

