Le Conseil présidentiel en Libye remercie la Turquie et le Qatar pour leur soutien et aspire à un rôle constructeur de l'Egypte à l'avenir

22 Août 2020

Tripoli, Libye, 22 août (Infosplusgabon) - Le Conseil présidentiel du gouvernement d'union nationale en Libye a remercié "la Turquie, le Qatar et les pays frères et amis qui ont soutenu la position du gouvernement d'union nationale et soutenu le peuple libyen pendant la crise actuelle", assurant "son aspiration à ce que l'Égypte sœur joue un rôle positif dans l'étape à venir, qui, espère-t-il, sera une étape de construction, de stabilité et de paix".

Le Conseil présidentiel du gouvernement d'union nationale a tenu une séance de travail, samedi, sous la présidence du président du Conseil, Fayez Al-Sarraj, en présence du vice-président, Ahmed Maitig, et des membres du Conseil, Mohamed Ammari Zayed et Ahmed Hamza, a indiqué un communiqué du bureau d'information du Conseil présidentiel.

La réunion a porté sur les derniers développements dans le pays, ainsi que sur une évaluation générale des positions régionales et internationales face à la crise libyenne, a précisé la même source.

Le Conseil présidentiel a réitéré son aspiration à ce que l'Égypte fraternelle joue un rôle positif dans l'étape à venir, qui, espère-t-il, sera une étape de construction, de stabilité et de paix.

Le Conseil a affirmé que l'État civil moderne est une option irréversible, soulignant sa position ferme de rejet de la militarisation de l'État, en accomplissement du sang des martyrs et en réponse à la demande des Libyens, et afin de préserver la sécurité, l'unité et la souveraineté de la Libye.

Le Conseil présidentiel a souligné qu’il importait de reprendre le processus politique sur la base de motifs clairs dans lesquels il n’y a pas de place pour ceux dont les mains sont entachées par le sang des Libyens, et pour quiconque a commis des violations équivalant à des crimes de guerre et des crimes contre l’humanité, promettant de ne pas renoncer à l’application de la justice à leur encontre.

Il a souligné la nécessité de reprendre la production et les exportations dans les champs pétrolifères et les ports pour soutenir l'économie libyenne et répondre aux besoins des citoyens et alléger leurs souffrances.

Le Conseil libyen a souligné que les élections parlementaires et présidentielles sont l'objectif du Conseil présidentiel pour atteindre une étape politique stable et permanente, à condition qu'elles soient conduites selon une règle constitutionnelle solide convenue par les Libyens.

On rappelle que le président du Conseil présidentiel du gouvernement d'accord national, Fayez Al-Sarraj, et le président du Parlement, Aguila Salah, ont publié, vendredi, deux déclarations annonçant un cessez-le-feu dans l'ensemble du territoire libyen, soulignant l'importance de "reprendre la production et l'exportation de pétrole, et de geler ses revenus dans un compte spécial à la banque extérieure libyenne jusqu'à la conclusion d'un règlement politique selon les résultats de la conférence de Berlin, et avec la garantie de la mission onusienne et de la communauté internationale".

La déclaration de M. Al-Sarraj a souligné l'importance de faire de Syrte et d'Al-Joufra des zones démilitarisées et d'appeler à des élections présidentielle et législatives en mars prochain, tandis que M. Salah a appelé à faire de Syrte une capitale temporaire du nouveau conseil présidentiel.

