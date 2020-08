Belgique: L'Union européenne salue l'annonce politique sur la cessation des activités militaires libyennes.

22 Août 2020

Bruxelles, Belgique, 22 août (Infosplusgabon) - L'Union européenne a salué, ce samedi, l'annonce faite, le vendredi, par le Conseil présidentiel libyen et la Chambre des représentants " de cesser immédiatement toutes les activités militaires" à travers ce pays de l'Afrique du Nord ravagé par la guerre.

Cette annonce était en réaction des annonces de cessez-le-feu proclamés par Fayez Al-Serraj, président du Conseil présidentiel et le président de la Chambre des représentants, Aguilah Saleh.

"Ceci constitue une étape cruciale vers la recherche de la paix définitive et démontre la détermination des autorités libyennes à surmonter l'impasse actuelle et à créer un nouvel espoir pour un terrain d'entente pouvant mener à une solution pacifique à la longue crise libyenne et à la fin de l'ingérence des pays étrangers partout dans le pays", a déclaré, ce samedi, le haut-représentant de l'Union européenne, Joseph Borrell.

L'accord de cessation des activités militaires requiert le départ de tous les combattants étrangers et mercenaires présents en Libye et la reprise du processus de négociation dans le cadre du processus de Berlin dirigé par les Nations Unies.

"Nous exhortons maintenant toutes les parties libyennes et ceux qui les soutiennent sous n'importe quel aspect, à traduire ces principes en actes concrets sur le terrain en vue de l'obtention d'un cessez-le-feu permanent et ceci dans le cadre des discussions au sein du comité militaire conjoint 5+5 et pour le redémarrage du processus politique", a souligné le communiqué de l'Union européenne.

Le communiqué renseigne également que l'Union européenne a pris note de l'annonce concernant la levée du blocus sur les infrastructures pétrolières.

"Nous invitons les différentes parties libyennes à faire suivre ces déclarations par des actions concrètes pour faciliter la reprise à travers le pays des exploitations pétrolières au profit de tout le peuple libyen, accompagnée d'une mise en œuvre des réformes économiques dans le but de trouver un accord sur un mécanisme de distribution transparent et équitable des revenus pétroliers et sur le renforcement de la gouvernance des institutions financières et économiques libyennes.

L'Union européenne réitère son soutien intégral aux Nations Unies et aux Libyens dans le cadre de l'application de ces principes. Nous réaffirmons notre engagement au peuple libyen dans leurs efforts visant à établir un pays prospère, souverain, stable et uni", ajoute le communiqué.

