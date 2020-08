Mobilisation pour faire prévaloir une solution pacifique en Libye et les réactions à la proclamation du cessez-le-feu à la Une des journaux

22 Août 2020

Tripoli, Libye, 22 août (Infosplusgabon) - Les intenses efforts déployés récemment dans une course contre la montre par des pays de la communauté internationale pour faire prévaloir une solution pacifique en Libye et écarter toute menace d'escalade militaire, ont fait l'objet d'une large couverture des journaux libyens parus, cette semaine, aux côtés des réactions suscitées par la proclamation par le président du Conseil présidentiel, Fayez Al-Sarraj et du président du Parlement, Aguila Salah, d'un cessez-le-feu immédiat.

La presse libyenne s'est également intéressée à la rencontre attendue au Maroc entre les présidents du Parlement, Aguila Salah et du Haut Conseil d'Etat, Khaled Al-Machri, mais qui fait l'objet de surenchère entre les deux responsables libyens qui ont posé des conditions préliminaires à cette réunion.

Sous le titre "Des mouvements pour faire prévaloir une solution pacifique... et une prudence à l'égard de l'option des armes", le journal Al-Wassat a écrit que la "solution démilitarisée" proposée par l'ambassadeur américain en Libye, Richard Norland, et adoptée par certains pays influents dans la crise libyenne, fait toujours l'objet de démarches politiques pour résoudre la crise libyenne, dans la longue course entre une solution pacifique à la crise et la possibilité d'un retour à l'option militaire.

Dans le même ordre d'idées, le journal a rappelé la visite du ministre allemand des Affaires étrangères, Heiko Maas, à Tripoli et sa rencontre avec le président du Conseil présidentiel, Fayez Al-Sarraj, avec qui il a discuté d'un cessez-le-feu et de l'option de désarmer la région de Syrte, pour être une zone neutre entre les deux parties au conflit, appelant toutes les parties libyennes à faire des concessions pour parvenir à un accord politique, selon les résultats de Berlin.

Le journal a ajouté que la réponse de M. Al-Sarraj au ministre allemand a été que "le gouvernement d'union nationale n’a aucune objection au cessez-le-feu après avoir discuté de tous ses détails", tandis que la réponse turque est venue du porte-parole de la présidence turque, Ibrahim Kalin, qui a estimé que l’invitation allemande "peut être acceptée en principe par la Turquie".

Quant au porte-parole du commandement général des forces de Haftar, le général Ahmed Al-Mesmari, a commenté la proposition allemande en déclarant que "Berlin est tombé sous l'influence d'autres puissances, et a changé le cours de la Conférence de Berlin sur la Libye et ses résultats", a indiqué le journal qui ajoute que Al-Mesmari a souligné que "la zone qui devrait être démilitarisée est celle de Tripoli".

La proposition allemande d'une zone démilitarisée n'a pas empêché les craintes de guerre, exprimées par le ministre de l'Intérieur du gouvernement d'union nationale, Fathi Bachagha, lors de sa rencontre avec les ministres de la Défense de Turquie, Hulusi Akar et du Qatar, Khaled Al-Attiya, à Tripoli, selon le journal qui précise que le ministre a souligné "la nécessité de se méfier des dangers qui nous attendent encore en Libye, car la guerre peut reprendre à tout moment".

Le journal Al-Wassat a indiqué qu'entre temps, le commandant de la garde des installations pétrolières relevant de Haftar, le général Naji Al-Maghribi, a annoncé qu'il n'y avait pas d'objection à l'ouverture des ports et des installations pétrolières, sur la base de la décision du maréchal Khalifa Haftar, après avoir rencontré un membre du conseil d'administration de la Compagnie pétrolière libyenne, Jadallah Al-Awakli, et le président du Conseil de direction de l'Arabian Gulf Oil Company, Mohamed Ben Chatwan.

L'ouverture de ports d'exportation de pétrole représente la deuxième demande majeure du paquet de solutions politiques, qui commence par un accord sur une décision pour un cessez-le-feu définitif en Libye, a rappelé le journal qui ajoute que le général Al-Maghribi a justifié cette étape par la nécessité d'alléger les souffrances des citoyens dans tous les aspects de la vie, préserver les infrastructures et préserver les installations pétrolières existantes, y compris le matériel de forage et d'autres choses, avant de souligner qu'il s'agit d'une mesure temporaire.

Le journal a conclu qu'il n'y a pas de données affirmatives pour l'instant que la solution politique est devenue proche, et personne n'aspire catégoriquement à un affrontement et à une nouvelle explosion de la situation, de sorte que les possibilités restent ouvertes dans un pays où l'unité de l'État s'érode et les crises quotidiennes font souffrir ses citoyens, ce qui menace d'une explosion sociale à la manière de ce que la rue libanaise connaît au moment où certains appellent à fixer une date pour lancer un mouvement dans cette direction au plus tard cette semaine.

Le journal Afrigatenews s'est intéressé aux réactions à l'égard de la proclamation du cessez-le feu, rapportant que les Émirats arabes unis et l'Arabie saoudite, la Jordanie, l'Algérie, l'Egypte, la Tunisie, la France et d'autres pays se sont félicités de la décision de cessez-le-feu annoncée, vendredi par les parties au conflit en Libye représentées par le gouvernement d'union nationale dirigé par Fayez Al-Sarraj et le président du Parlement dans l'Est libyen, Aguila Saleh.

Afrigatenews a précisé que le ministère allemand des Affaires étrangères a également appelé toutes les parties en Libye à adhérer à un cessez-le-feu immédiat dans le pays tout comme l'Italie qui a également salué l'accord libyen de cessez-le-feu, ajoutant qu'il continuera à soutenir les efforts des Nations Unies en Libye, selon les résultats de la Conférence de Berlin.

Le Canada a également annoncé son appui à la déclaration d'un cessez-le-feu en Libye et son gouvernement a appelé les parties au conflit à reprendre le dialogue, selon le journal.

Citant une source diplomatique au ministère russe des Affaires étrangères, Afrigatenws a annoncé que Moscou s'est félicité des déclarations du Conseil présidentiel du gouvernement d’union nationale et de la Chambre des représentants de Tobrouk pour arrêter les opérations militaires dans tout le territoire national.

On rappelle que le président du Conseil présidentiel du gouvernement d'union nationale, Fayez Al-Sarraj, et le président du Parlement, Aguila Salah, ont publié, vendredi, deux déclarations annonçant un cessez-le-feu dans l'ensemble du territoire libyen, soulignant l'importance de "reprendre la production et l'exportation de pétrole, et de geler ses revenus dans un compte spécial à la banque extérieure libyenne jusqu'à la conclusion d'un règlement politique selon les résultats de la Conférence de Berlin, et avec la garantie de la mission onusienne et de la communauté internationale.

La déclaration de M. Al-Sarraj a souligné l'importance de faire de Syrte et d'Al-Joufra des zones démilitarisées et d'appeler à des élections présidentielles et législatives en mars prochain, tandis que Salah a appelé à faire de Syrte, une capitale temporaire du nouveau conseil présidentiel.

Abordant une rencontre prochaine des bélligérents au Maroc, le journal Al-Wassat a fait remarquer que les présidents de la Chambre des représentants (Parlement) et du Haut Conseil d'État ont présenté des conditions réciproques pour la reprise du processus politique susceptible d'être accueillie par la ville marocaine de Rabat, immédiatement après avoir trouvé un accord pour libérer les régions de Syrte et de Joufra des armes.

Alors que Washington fait pression pour accélérer le retour du dossier libyen sur la table des négociations politiques et pousser les parties au conflit à mettre un terme à l'escalade militaire à Syrte et Al-Joufra, la président du Parlement, Aguila Salah, a salué l'invitation du président du Conseil d'État, Khaled Al-Machri, à le rencontrer au Maroc, à condition qu'il reconnaisse "l'initiative du Caire".

