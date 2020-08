Kenya : Le gouvernement au secours des hôtels touchés par la COVID-19

22 Août 2020

Nairobi, Kenya, 22 août (Infosplusgabon) - La Société kényane de Finance et du Tourisme (TFC) va exécuter un plan de relance financé à hauteur de 27,7 millions de dollars américains au profit des hôtels touchés par le coronavirus, dans le but de booster le secteur touristique et l'industrie hospitalière.

Le secteur touristique et l'industrie hospitalière ont payé le plus lourd tribut du ralentissement des activités économiques causé par l'apparition, le 12 mars, de la pandémie virale.

Un autre facteur ayant perturbé le secteur est la restriction imposée sur les déplacements par le gouvernement pour réduire la propagation du virus. Ces restrictions qui n'ont été levées qu'au mois de juillet ont considérablement privé les hôtels de leurs clients.

La plupart des établissements hôteliers kényans ont fermé temporairement ou réduit leurs personnels du fait de la COVID-19.

C'est ainsi que le gouvernement kényan est en train de mobiliser un montant de 27,7 millions de dollars américains pour aider la reprise du secteur.

Le directeur du TFC, John Orumoi, a déclaré que ce montant financier sera décaissé en faveur des hôtels et des lodges dès le début du mois de septembre.

Les bénéficiaires seront chargés de rembourser sur une période de cinq à dix ans avec un taux d'intérêt de 5%.

"Le gouvernement est engagé à faire revivre l'industrie hospitalière. Plusieurs hôtels ont fermé leurs portes et ont besoin d'une assistance financière pour reprendre leurs activités", selon M. Orumoi qui a, par ailleurs, exhorté les acteurs de l'industrie à développer des modèles d'entreprises modernes qui sont flexibles et moins coûteux.

Les acteurs doivent également tirer profit du marché local, au lieu de dépendre des touristes internationaux, dont le nombre a baissé considérablement en raison des restrictions de voyages causées par la COVID-19, a indiqué M. Orumoi.

FIN/ INFOSPLUSGABON/KHJ/GABON2020

© Copyright Infosplusgabon