Côte d'Ivoire : Alassane Ouattara investi candidat pour un troisième mandat

Ouagadougou, Burkina Faso, 22 août (Infosplusgabon) - Le président de la Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, a été investi samedi par son parti pour un troisième mandat, alors que des manifestations pour s'opposer à cette candidature ont eu lieu vendredi dans le pays.

"Après le décès d’Amadou Gon Coulibaly, vous m’avez, à l’unanimité, demandé de revenir sur ma décision de ne pas être candidat à l’élection présidentielle du 31 octobre 2020. Après mûres réflexions et à l’issue de consultations avec de nombreuses personnalités de confiance, j’ai décidé, en mon âme et conscience et par devoir citoyen, de répondre favorablement à votre appel", lit-on sur la page Facebook de M. Ouattara accompagné de milliers de militants dans un stade.

"Grâce à votre soutien et à votre mobilisation, j’ai obtenu un million de parrainages. Merci à vous ! J’irai déposer mon dossier de candidature la semaine prochaine", a-t-il indiqué, ajoutant que "nous croyons à une large victoire du RHDP, dès le premier tour, au soir du 31 octobre 2020, parce que nous avons un bilan, un projet et une vision pour notre pays".

Il a appelé ses sympathisants à continuer à renforcer la paix, la stabilité, la cohésion sociale et le rayonnement du pays.

Depuis quelques semaines, on observe des manifestations contre la candidature de M. Ouattara pour ce troisième mandat.

Face à cette situation, la semaine dernière, le gouvernement ivoirien a même pris une décision d'interdire toutes les manifestations jusqu'au 15 septembre.

Cependant, le pays a connu, vendredi, des manifestations dans plusieurs localités du pays. Ces manifestations ont été dispersées et des personnes interpellées.

"Tous les observateurs de bonne foi savent très bien qu'étant dans la 3e République, rien ne m’empêche d'être candidat. C’est d’ailleurs, le cas pour mes prédécesseurs s’ils remplissent toutes les autres conditions. Ce droit, j'avais décidé de ne pas l'exercer en mars 2020, pour passer la main à une nouvelle génération", a fait savoir le Président Ouattara.

