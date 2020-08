118 Ghanéens coincés en Libye rapatriés dans leur pays par l'OIM

22 Août 2020

Tripoli, Libye, 22 août (Infosplusgabon) - Cent dix-huit migrants ghanéens bloqués en Libye, en raison des restrictions imposées par la Covid-19, ont été rapatriés jeudi par l'Organisation international pour les migrations (OIM).

Parmi les personnes rapatriées se trouvaient sept femmes, trois enfants et deux bébés, a précisé l'OIM dans un communiqué.

Selon le communiqué "toutes ont été soumises à un dépistage médical par l'OIM avant le départ et ont reçu un équipement de protection individuelle comme des masques, des gants et des désinfectants pour les mains, ainsi qu'une assistance psychosociale".

L'OIM a assuré qu'elle continuera de fournir un soutien pendant 14 jours au Ghana et, plus tard, une aide à la réintégration.

"La Covid-19 a ajouté une toute nouvelle couche de complexité au programme de rapatriement volontaire (VHR), une bouée de sauvetage essentielle pour les migrants souhaitant rentrer chez eux depuis le début des vols en 2015", a déclaré le responsable du programme, Ashraf Hassan, cité par le communiqué.

Face aux restrictions de mobilité massives liées au coronavirus et à l'intensification du conflit en Libye, l'OIM a reçu de nombreuses nouvelles demandes d'assistance VHR, a précisé le document qui souligne que plus de 2300 migrants se sont inscrits pour un retour volontaire dans leur pays depuis mars.

"Nous continuons à exploiter une ligne directe pour les migrants et à travailler en étroite collaboration avec les ambassades, les autorités libyennes et les entités gouvernementales des pays d'origine pour aider les personnes à rentrer chez elles et à reconstruire leur vie", a précisé M. Hassan, ajoutant que "l'OIM Libye s'efforcera de maintenir le VHR et une assistance à la réintégration fondées sur la protection comme une option viable pour tous les migrants bloqués".

Au premier trimestre de 2020, le programme VHR de l'OIM a aidé 1466 migrants bloqués à rentrer chez eux depuis la Libye, a précisé le communiqué, qui rappelle que près de 9800 migrants sont rentrés dans 34 pays d'origine en Afrique et en Asie l'année dernière grâce au même programme.

Le conflit et la Covid-19 ont gravement affecté les moyens de subsistance des migrants en Libye, a signalé l'OIM, qui cite une évaluation réalisée par le biais de la matrice de suivi des déplacements de l'organisation, indiquant que les migrants de 93 pc des localités évaluées ont déclaré avoir été affectés par les restrictions de mouvement, principalement par la perte d’emploi et plus d’un tiers seraient en situation d’insécurité alimentaire.

Le vol charter a été rendu possible grâce au financement de l'Union européenne par le biais de l'Initiative conjointe UE-OIM pour la protection et la réintégration des migrants, le premier programme complet du genre visant à sauver des vies, à protéger et à aider les migrants le long des principales routes migratoires en Afrique, a indiqué le communiqué.

