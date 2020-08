L'imam Mahmoud Dicko invite la junte militaire qui apris le pouvoir mardi au Mali à respecter ses engagements

22 Août 2020

Bamako, Mali, 22 août (Infosplusgabon) - L'imam Mahmoud Dicko, autorité morale du Mouvement du 05 juin-Rassemblement des forces patriotiques (M5-RFP), acteur de la contestation contre le régime du président Ibrahim Boubacar Kéita, a déclaré, vendredi après-midi, lors d’un meeting à la place de l'Indépendance de Bamako, que le peuple du Mali observait les militaires et le Comité national pour le salut du peuple (CNSP), qui a pris le pouvoir mardi au Mali, quant au respect des engagements pris.

"En venant ici, j’avais promis de me prosterner pour témoigner ma reconnaissance à Dieu ", a dit le leader religieux, ancien président du Haut conseil islamique du mali (HCIM), faisant suivre la parole par l’acte.

"Je rappelle aux militaires que le peuple du Mali les observe. Qu’ils respectent leurs engagements ! " s’est-il adressé aux auteurs du coup d'Etat, qui ont "parachevé la lutte du M5-RFP " en amenant l’ex-président Ibrahim Boubacar Kéita à la démission réclamée depuis le 5 juin dernier par le M5-RFP.

A l'adresse à la jeunesse, l'imam Dicko a dit ne pas apprécier les actes de pillages qui se sont produits lors de ces évènements.

"C’est vrai, nous sommes un peuple débout, un peuple digne. Je n’ai pas souhaité les pillages de ces derniers jours. Je ne veux pas que la jeunesse se comporte de la sorte", a-t-il dit.

Selon lui, le Mali est une Nation de non-violence et pas de vengeance.

Il a émis le souhait qu’on mette de côté le bâton de la vengeance au profit de celui de l’entraide, du travail.

"Nous devons nous donner la main dans notre fraternité exemplaire ", a insisté l’Imam.

Parlant de la crise sécuritaire dans le Centre du Mali, l'imam a lancé un appel à tous les Peuhls ayant pris les armes, quelles que soient les raisons, à les déposer.

"Je demande la même chose aux Dogons, à la CMA ( Coordination des mouvements de l’Azawad, rébellion touarègue), entre autres…Il faut qu’on s’entende pour l’intérêt de notre Nation. Ce pays appartient à nous tous ", a-t-il souligné.

L’imam Dicko a également révélé qu’il nourrissait l’ambition de mener une médiation à l’intérieur du Mali pour que la paix revienne.

"Je me propose, avec mon jeune frère Cherif Ousmane Madani, mon frère Cardinal Jean Zerbo, tous des personnalités religieuses du Mali, sous la bénédiction du Chérif de Nioro, de faire une tournée dans le Nord et le Centre du pays et partout ailleurs au Mali pour la cause de la paix ", a déclaré le chef religieux qui a au passage demandé au peuple malien de pardonner à l’ancien président Ibrahim Boubacar Keita.

"Je voudrais vous dire de pardonner à mon grand-frère", a clamé l'imam Dicko dans son intervention.Il a adressé un message "aux amis de la CEDEAO ".

" Ceux qui veulent punir le peuple malien martyrisé seront punis par le bon Dieu", a-t-il lancé à propos d’éventuelles sanctions de l’organisation sous-régionale contre le Mali.

D'autres interventions ont marqué ce rassemblement notamment des membres du M5-RFP qui ont longuement remercié l'armée pour son intervention.

Remerciant le M5-RFP pour son soutien, le colonel major Ismaël Wagué, porte parole du CNSP, a notamment déclaré que leur action est le parachèvement de la lutte du M5-RFP et que l’Armée se reconnait dans le combat des opposants, tout en remerciant le mouvement pour son soutien.

