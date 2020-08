La Libye a pris une série de mesures contre le Covid-19, assure le ministre libyen des Affaires étrangères

21 Août 2020

Tripoli, Libye, 21 août (Infosplusgabon) - Le ministre libyen des Affaires étrangères au sein du gouvernement d'accord national, Mohamed Taher Siala, a affirmé que son pays a pris une série de mesures préventives pour faire face à la pandémie du coronavirus (Covid-19) depuis son apparition dans le pays.

M. Siala, qui s'adressait jeudi à une réunion du bureau de l'Union africaine et les présidents des communautés économiques et régionales africaines, a précisé que les autorités libyennes compétentes ont, à la lumière de la hausse des infections enregistrées ces derniers temps dans le pays, instauré le couvre-feu et la restriction des vols à l'exception de cas spécifiques.

Selon le chef de la diplomatie libyenne, le gouvernement d'accord national a rapatrié plus de 16.000 Libyens qui étaient bloqués dans plusieurs pays dans le monde à cause de la fermeture des espaces aériens suite à la propagation du virus, ce qui a occasionné des dépenses pour leur placement en quarantaine aussi bien dans les pays où ils étaient bloqués qu'en Libye.

Il a indiqué qu'aucun retard n'a été enregistré dans les aides apportées aux Libyens bloqués à l'extérieur malgré les difficultés exceptionnelles auxquelles le pays est confronté dans les domaine économique, dues à la fermeture, depuis plusieurs mois, des ports et des champs pétroliers. Il a ajouté, sur le même registre, que les pays du Maghreb arabes ont adopté des mesures préventives contre la propagation du coronavirus, faisant remarquer que la Tunisie a maîtrisé le virus grâce à des mesures barrières.

La santé des peuples du Maghreb et leur environnement constituent l'une des préoccupations des pays de l'Union du Maghreb arabe, a-t-il dit, soulignant que les pays de la région tendent à instaurer une solide coopération pour éradiquer cette pandémie grâce à des équipes spécialisées et des plans stratégiques mis en place pour assurer la continuité du travail conformément aux politiques sanitaires locales et aux directives de l'Organisation mondiale de la Santé.

Les pays du Maghreb surveillent de façon intense les développements de cette pandémie mondiale et procéderont à des réajustements des mesures prises actuellement si la situation l'exige, a encore affirmé le ministre libyen des Affaires étrangères.

M. Siala a participé jeudi à la réunion du bureau de l'Union africaine et des présidents des communautés économiques et régionales africaines axée sur les conséquences de la pandémie du coronavirus sur les économies du continent africain, signale-t-on.

