L'ONU salue les appels au cessez-le-feu lancés par Sarraj et Salah

21 Août 2020

Tripoli, Libye, 21 août (Infosplusgabon) - La représentante spéciale par intérim du secrétaire général des Nations unies pour la Libye, Stephanie Williams, a "fortement salué" les déclarations du président du Conseil présidentiel du gouvernement d'accord national libyen, Fayez Sarraj, et le président de la Chambre des représentants du peuple libyen (Parlement) dont le siège est à Tobrouk, Aguila Salah, en faveur d'un cessez-le-feu immédiat et la relance du processus politique.

Dans un communiqué publié sur Twitter, Mme Williams a estimé que les deux parties ont exprimé des "décisions courageuses dont la Libye a fortement besoin dans ces moments difficiles", exprimant l'espoir de voir ces appels permettre "l'accélération de l'application des résolutions du comité militaire conjoint (5+5) et l'expulsion de toutes les forces étrangères ainsi que les mercenaires présents sur le sol libyen".

Elle a appelé à "l'application immédiate des appels lancés par les deux parties pour mettre fin au blocage de la production et de l'exportation du pétrole et les directives financières citées dans les deux déclarations".

La représentante sociale du secrétaire général de l'ONU a affirmé que la volonté de continuer à empêcher le peuple libyen de jouir de ses richesses pétrolières "est un coup inacceptable aux plans local et international". "Les deux initiatives donnent de l'espoir pour une solution politique et pacifique à la crise libyenne qui a duré afin de réaliser la volonté du peuple libyen de vivre dans la paix et dans la dignité", a-t-elle ajouté.

Le président du Conseil présidentiel libyen Fayez Sarraj a affirmé, dans un communiqué, ce vendredi, que "considérant sa responsabilité politique et nationale et partant de la situation actuelle dans laquelle se trouvent le pays et la région, marquée par la propagation du coronavirus, le président du Conseil présidentiel a donné ses instructions aux forces armées pour un cessez-le-feu et l'arrêt des combats sur toute l'étendue du territoire libyen".

De son côté, Aguila Salah a plaidé, dans un communiqué, pour un cessez-le-feu dans toutes les parties de la Libye, considérant que cette décision "mettra fin aux interventions militaires étrangères et permettra l'expulsion des mercenaires".

