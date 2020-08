Les réformes du secteur de l'électricité en Afrique visent à supprimer les obstacles aux investissements privés et à réduire les prix de l'énergie

21 Août 2020

Addis-Abeba, Ethiopie, 21 août (Infosplusgabon) - La Commission économique des Nations unies pour l'Afrique (CEA) a lancé un processus de révision des tarifs de l'électricité avec l'intention immédiate d'attirer des investissements privés dans le secteur.

Les examens de l'environnement réglementaire de l'électricité se concentrent sur la production, la transmission, la distribution et les systèmes hors réseau dans le but d'identifier les facteurs favorables et les obstacles réglementaires actuels à l'augmentation des investissements du secteur privé dans le secteur, a indiqué, jeudi, un rapport de la CEA.

La section "Énergie, infrastructures et services" de la CEA, auprès de sa division "Secteur privé", a entrepris des études sur les politiques régissant la tarification dans le secteur de l'énergie.

Le chef des services de l'énergie et des infrastructures de la CEA, M. Robert Lisinge, a déclaré que les réformes réglementaires renforceraient l'engagement du secteur privé dans le développement de l'énergie.

Il a déclaré que le développement des infrastructures en général, ainsi que la réglementation et le financement, restent des domaines clés de l'engagement et des efforts de la CEA pour combler le déficit d'infrastructures dans le cadre de la "Décennie d'action".

M. Yohannes Hailu, qui coordonne l'initiative de réforme du secteur de l'énergie, a déclaré que des réunions visant à évaluer plus de 680 données réglementaires et politiques au niveau national ont eu lieu, ce qui a conduit à un examen réglementaire détaillé du secteur de l'électricité en Afrique.

L'objectif est d'attirer une plus grande participation du secteur privé grâce à des améliorations réglementaires dans la chaîne de valeur de l'électricité. La collecte de données réglementaires et de politiques sur l'électricité en Éthiopie, au Kenya, en Zambie, en Afrique du Sud, en Angola, au Ghana et au Maroc servira à orienter les éventuelles réformes politiques.

Les projets de rapports nationaux et les données réglementaires nationales sont ensuite validés avec des experts nationaux de haut niveau et des représentants des institutions énergétiques de ces États membres.

"L'initiative d'examen réglementaire contribue à l'initiative financière de l’ODD 7 du SE dans l'un de ses trois piliers : la gouvernance du secteur de l'électricité".

La réunion de validation nationale du Ghana a eu lieu le 17 juillet et le 24 juillet, avec le soutien du ministre de l'Energie, John Peter Amewu.

Malgré les améliorations substantielles apportées pat le Ghana à la réforme réglementaire du secteur de l'électricité, la réunion a retenu la nécessité de renforcer davantage les modèles du secteur privé dans les segments de transmission et hors réseau du secteur de l'électricité ghanéen.

La réunion de validation nationale de la Zambie a eu lieu le 22 juillet sur la base du projet de rapport national et a permis de rassembler de nombreuses données réglementaires. Des experts de haut niveau y ont participé avec le soutien du ministre zambien de l'Energie, Mathew Nkuwa.

Les participants ont discuté des principaux domaines d'amélioration de la réglementation dans la chaîne de valeur de l'électricité, notamment en ce qui concerne les investissements dans les réseaux.

Suite à l'engagement continu de la CEA avec l'Angola dans le secteur de l'énergie, la validation nationale a eu lieu le 27 juillet, avec le soutien du ministre Joao Baptista Borges.

Le marché angolais de l'électricité est à l'aube d'une transformation, de nouvelles dispositions réglementaires étant en cours d'élaboration.

L'évaluation a identifié et examiné les principaux obstacles à la participation du secteur privé dans les systèmes de production, de transport, de distribution et hors réseau de la chaîne de valeur de l'électricité, sur la base des données réglementaires nationales compilées.

Une collaboration plus poussée est nécessaire pour améliorer l'environnement réglementaire en Angola.

La réunion de validation nationale du Kenya a eu lieu le 28 juillet. La réunion a passé en revue les nombreuses données réglementaires et politiques compilées pour le secteur de l'électricité et a validé chaque entrée de données. Elle a également examiné le projet de rapport national sur l'examen réglementaire du secteur de l'électricité du Kenya afin d'attirer les investissements du secteur privé.

Les principaux défis dans les segments de la transmission et de la distribution, ainsi que l'évolution du marché hors réseau du Kenya ont été abordés.

La réunion de validation nationale de l'Afrique du Sud a eu lieu le 3 août, avec le soutien de M. Gwede Mantashe, ministre des Ressources minérales et de l'Energie.

Avec la participation d'experts de haut niveau des institutions énergétiques d'Afrique du Sud, y compris des dirigeants et des experts de l'ESKOM, la validation des données réglementaires et politiques nationales a été entreprise, ainsi que l'examen du projet de rapport de l'Afrique du Sud.

Les défis actuels dans les segments réseau et hors réseau du système électrique sud-africain sont identifiés et discutés.

La CEA a été invitée à apporter un soutien supplémentaire pour articuler certains segments du marché hors réseau sud-africain liés à la réglementation et à la participation du secteur privé dans ce segment du marché.

La réunion nationale de validation éthiopienne a eu lieu le 4 août, avec le soutien du ministre Seleshi Bekele.

La réunion a engagé les dirigeants et les experts de haut niveau de diverses institutions énergétiques éthiopiennes pour valider les nombreuses données réglementaires et politiques rassemblées pour l'Éthiopie avec l'aide de l'autorité de régulation du secteur de l'électricité.

La réunion a examiné les données nationales, discuté des principaux obstacles réglementaires actuels à la participation du secteur privé à la chaîne de valeur de l'électricité en Éthiopie et identifié les principaux domaines d'amélioration. Le projet de rapport national a également été présenté.

Dans les prochaines étapes, l'ECA cherche à offrir un soutien et une collaboration supplémentaires pour relever les défis réglementaires afin d'accélérer les investissements du secteur privé dans le secteur.

La réunion de validation nationale du Maroc est prévue pour le 3 septembre 2020.

Dans le cadre de la phase 2 du travail de "révision réglementaire du secteur de l'électricité en Afrique", l'EISS travaille actuellement au Rwanda, au Sénégal, en Côte d'Ivoire, en Mauritanie et aux Seychelles.

Des collectes de données et des consultations nationales similaires auront lieu de septembre à décembre 2020, afin de finaliser le travail et de formuler un cadre continental pour une plus grande participation du secteur privé dans la chaîne de valeur de l'électricité en s'attaquant aux obstacles réglementaires identifiés en Afrique.

