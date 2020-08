Sommet extraordinaire de la CEDEAO sur le Mali

20 Août 2020

Ouagadougou, Burkina Faso, 20 août (Infosplusgabon) - La Conférence des chefs d’Etat et de gouvernement de la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) a commencé ses travaux sur la crise malienne, par visioconférence, jeudi matin, sous la présidence du Nigérien Mahamadou Issoufou, son président en exercice, a-t-on appris de source officielle à Ouagadougou.

Ce Sommet extraordinaire est axé sur la situation au Mali où des militaires ont renversé, mardi, le régime du président Ibrahim Boubacar Kéita et instauré un Comité national pour le salut du peuple (CNPS), qui s'est engagé à organiser des élections libres et transparentes dans neuf mois.

Dans son discours d’ouverture du Sommet, le président Mahamadou Issoufou a noté que cette prise de pouvoir intervenait dans "un contexte sécuritaire difficile pour notre région, en général, et pour le Mali, en particulier".

Le chef de l’Etat nigérien a rappelé "les efforts diplomatiques intenses déployés par la CEDEAO en vue de surmonter la crise politique que traverse le Mali, et qui est consécutive à l’élection législative contestée du 19 avril 2020".

"Cette situation grave dont les conséquences sécuritaires sur notre région et sur le Mali sont évidentes nous interpelle. Elle nous montre le chemin qui reste à parcourir pour la mise en place d’institutions démocratiques fortes dans notre espace", a-t-il estimé.

Il a exprimé l'espoir que le Sommet parvienne à "prendre des décisions pertinentes et fortes à la hauteur de la gravité de la situation que connait le Mali".

Les militaires, qui se sont emparés du pouvoir au Mali, ont pris plusieurs décisions, dont la mise en place d’un collège transitoire composé de représentants des différentes forces vives de la nation et l’organisation d’élections triplées libres et transparentes en avril 2021 (législatives, présidentielles et référendaires).

La communauté internationale a condamné dans son ensemble ce coup d’Etat survenu dans un pays déjà en proie au terrorisme, rappelle-t-on.

