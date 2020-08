La France maintient l’opération Barkhane malgré le coup d’Etat au Mali

20 Août 2020

Ouagadougou, Burkina Faso, 20 août (Infosplusgabon) - La France qui a condamné le coup d’Etat qui a abouti à l’arrestation et à la démission du président malien Ibrahim Boubacar Keïta, a annoncé, jeudi, qu’elle allait maintenir la force Barkhane dans le pays pour lutter contre le terrorisme.

"L’opération Barkhane, demandée par les Maliens et autorisée par le Conseil de Sécurité de l'ONU se poursuit. Les militaires français, en lien avec les partenaires européens et sahéliens, continuent d'assurer leur mission avec professionnalisme, au bénéfice de la sécurité de tous", a déclaré, jeudi, sur tweeter la ministre française des armées, Florence Parly

La France et ses partenaires sont engagés au Mali et dans la région pour la sécurité des populations sahéliennes et à la demande des États sahéliens, a pour sa part indiqué le président français, Emmanuel Macron, soulignant que "c’est le sens de la Coalition pour le Sahel qui a été mise en place au sommet de Pau (France)".

Les militaires, qui se sont emparés du pouvoir, ont pris plusieurs décisions, dont la mise en place d’un collège transitoire composé de représentants des différentes forces vives de la nation et l’organisation d’élections triplées libres et transparentes en avril 2021 (législatives, présidentielles et référendaires).

La communauté internationale a condamné dans son ensemble ce coup d’Etat survenu dans un pays déjà en proie au terrorisme, rappelle-t-on.

FIN/ INFOSPLUSGABON/OMM/GABON2020

© Copyright Infosplusgabon