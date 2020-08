La levée du blocus des sites pétroliers en Libye est destinée à vider les réservoirs, selon le porte-parole des forces de Haftar

20 Août 2020

Tripoli, Libye, 20 août (Infosplusgabon) - Le porte-parole des forces dirigées par le maréchal Khalifa Haftar, le général de Ahmed al-Mesmari, a affirmé que l'annonce de la levée du blocus des sites pétroliers vise uniquement à vider les réserves de pétrole et ses dérivés stockées dans les ports pétroliers pour les exporter à l'étranger et signifie pas une reprise de l'activité du secteur.

Chef de la garde des installations pétrolières affilées au maréchal Haftar, le général Naji al-Maghribi, a annoncé, mardi soir, qu'il n'y avait pas d'objection à l'ouverture des ports pétroliers pour vider le pétrole brut stocké, et donner la possibilité de fournir le gaz nécessaire au fonctionnement de l'électricité et à l'exploitation pour alléger les souffrances des Libyens, sur la base d'une décision de Haftar.

Dans une conférence de presse, tenue mercredi soir, le général al-Mesmari a expliqué que "cette affaire ne signifie pas la réouverture du pétrole et des champs du désert ou l'exportation de pétrole brut récemment produit, mais plutôt la vidange des réservoirs de pétrole dans les ports pétroliers suite à des plaintes liées à la sécurité".

Selon lui, cette décision fait suite à deux semaines de consultations tenues par le Haftar avec des responsables de la Compagnie générale de l'électricité et des sociétés pétrolières telles que les sociétés "Al-Khalij" et "al-Brega", dans le but de d'identifier les causes des carences du réseau électrique et de la pénurie de carburant.

Il a souligné que "le maréchal Haftar a entendu au cours de ces réunions les plaintes et les préoccupations de ces entreprises et travailleurs des ports pétroliers concernant la possibilité que ces ports soient exposés à des actes de sabotage qui pourraient avoir des répercussions négatives et dangereuses sur les installations pétrolières en général".

Les champs et ports pétroliers dans certaines régions de la Libye, rappelle-t-on, sont fermés depuis le 18 janvier par l'Armée nationale libyenne dirigée par le maréchal Khalifa Haftar, faisant perdre 800.000 barils de pétrole par jour à la production nationale qui était de plus de 1,2 million de b/j, ainsi qu'un manque à gagner cumulé jusqu'à présent de plus de 8,386 milliards de dollars.

