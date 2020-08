Maurice installe un laboratoire à l'aéroport pour les tests de Covid-19

19 Août 2020

Port-Louis, Maurice, 19 août (Infosplusgabon) – Le Premier ministre mauricien, Pravind Jugnauth, a annoncé mardi au Parlement qu'un laboratoire qualifié pour les tests de Covid-19 est en cours d'installation à l'aéroport international Sir Seewoosagur Ramgoolam, au sud de Maurice, pour effectuer les tests PCR sur les voyageurs à l'arrivée.

Ce laboratoire, qui devrait renforcer les capacités de tests de diagnostic et accélérer les processus de test PCR, sera opérationnel dans quelques semaines.

M. Jugnauth a rappelé que les frontières du pays ont été complètement fermées depuis le 19 mars, excepté pour les vols de fret qui comprennent le fret aérien de matériels et d'équipements médicaux, les évacuations sanitaires et les rapatriements.

D'après lui, Maurice est débarrassée de la Covid-19 au regard des cas locaux. "Aucun cas d'infection locale n'a été enregistré depuis le 26 avril 2020", a-t-il souligné.

Selon M. Jugnauth, les restrictions actuelles aux frontières et la mise en quarantaine obligatoire de 14 jours des passagers venus de l'étranger font partie des mesures de protection vitales qui ont été prises pour minimiser le risque de prolifération du virus à Maurice.

“Ces mesures ont également empêché la maladie de se propager de façon exponentielle", a-t-il observé.

Pour le Premier ministre, la prévention contre une deuxième vague de la pandémie dépend fortement de la stratégie à adopter concernant la réouverture des frontières du pays.

“Le besoin et les avantages du voyage doivent être comparés aux risques associés à la propagation et à une résurgence des cas , ce qui nécessiterait une réintroduction du confinement", a-t-il dit.

Il a souligné que les mesures sanitaires et de contrôle strictes instaurées aux points d'entrée doivent être renforcées pour le contrôle des voyageurs à l'arrivée sur le territoire mauricien.

“Les mesures de prévention telles que la distanciation sociale, le port du masque et l'hygiène des mains doivent être maintenues", a-t-il ajouté.

M. Jugnauth a annoncé d'autres mesures proactives dont l'élaboration des plans de préparation nécessaires; le renforcement des protocoles sanitaires existants au port et à l'aéroport; l'augmentation des centres de quarantaine; et l'élaboration de protocoles sanitaires pour la reprise des activités aéroportuaires.

Selon le Premier ministre, en fonction de la manière dont Maurice et les autres pays gèrent avec succès la pandémie, et une fois que tous les protocoles sanitaires pertinents sont finalisés et que le laboratoire est opérationnel, une réflexion sera menée sur le moment opportun pour la réouverture des frontières et les activités des vols commerciaux réguliers.

