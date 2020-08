La CEDEAO appelle les militaires putchistes maliens à regagner les casernes

19 Août 2020

Bamako, Mali, 19 août (Infosplusgabon) - La Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) a appelé les militaires à regagner, sans délai, leurs casernes et demandé à toutes les parties prenantes de la crise au Mali "de privilégier le dialogue pour résoudre la crise que traverse le pays ", dans un communiqué.

L'organisation sous-régionale a rappelé "sa ferme opposition à tout changement politique anticonstitutionnel et invité les militaires à demeurer dans une posture républicaine".

"En tout état de cause, elle condamne vigoureusement la tentative en cours et prendra toutes les mesures et actions nécessaires à la restauration de l’ordre constitutionnel, par le rétablissement des institutions démocratiquement élues, conformément aux dispositions de son Protocole additionnel sur la Bonne Gouvernance et la Démocratie ", ajoute le communiqué.

L’organisation sous-régionale a indiqué suivre avec "une grande préoccupation les développements en cours au Mali depuis la matinée de ce 18 août 2020", avec une mutinerie déclenchée dans un contexte sociopolitique déjà très complexe.

Cette mutinerie intervient alors que, depuis plusieurs mois, la CEDEAO déploie des efforts de médiation dans la crise sociopolitique malienne dans laquelle, des opposants réunis au sein du Mouvement du 5 juin-Rassemblement des forces patriotiques (M5-RFP), demandent, entre autres, la démission du président Ibrahim Boubacar Keita et de son Premier ministre, Boubou Cissé.

Par ailleurs, la CEDEAO a réitèré sa disponibilité, en rapport avec les Nations unies, l’Union africaine, l’Union européenne et tous les partenaires multilatéraux et bilatéraux du Mali, à continuer à accompagner les acteurs maliens dans leurs efforts pour résoudre la crise.

Mardi, des militaires maliens ont pris le camp de Kati, la plus grande garnison du pays à quelque 15 km de la capitale malienne et le camp de Tominkorobougou (Bamako) "pour montrer leur mécontentement".

Ils ont arrêté dans l'après-midi le président Ibrahim Boubacar Kéita et son Premier ministre, Boubou Cissé, ainsi plusieurs autres personnalités et officiers généraux.

Depuis juin dernier, le Mali traverse une crise sociopolitique.

Le Mouvement du 5 juin- Rassemblement des forces patriotiques réclame la démission du président Kéita et de son régime.

En dépit des médiations des autorités traditionnelles et religieuses du pays et de la CEDEAO, le M5-RFP, constitué de partis, politiques de l'opposition et d'une bonne partie de la société civile et le gouvernement n'ont pas réussi à s'entendre.

Le M5-RFP exige le démission du président Kéita et son régime qu'il accuse de "mauvaise gouvernance", avant toute discussion. La CEDEAO considérait cette revendication de l'opposition comme une ligne rouge à ne pas franchir.

