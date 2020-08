Les militaires putchistes ont mis en place un Comité national pour le salut du peuple pour gérer le Mali

19 Août 2020

Bamako, Mali, 19 août (Infosplusgabon) - Après la démission du président Ibrahim Boubacar Kéita sous la pression des militaires ayant pris le pouvoir mardi, leur porte-parole, le colonel-major Ismail Wagué, a fait une déclaration tard dans la nuit pour annoncer la mise en place d'un Comité national pour le salut du peuple (CNSP), chargé de gérer les affaires courantes du Mali.

Après avoir brossé un tableau sombre de situation actuelle du Mali, le colonel-major Wagué, entouré des membres du CNSP, a annoncé l'instauration d'un couvre-feu de 21 heures à 5 heures locales et TU, jusqu'à nouvel ordre, la fermeture des frontières et plusieurs autres décisions.

Il a appelé les organisations régionales et sous-régionales à accompagner le Mali et a rassuré ses partenaires, notamment la MINUSMA, la force française Barkane, le G5-Sahel et autres, sur la poursuite de leur coopération avec le Mali.

Le comité a lancé un appel à la Coordination des mouvements de l'Azawad (CMA), un des principaux signataires de l'Accord d'Alger visant à parvenir à une paix définitive au Mali, pour une application efficiente dudit accord.

