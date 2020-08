Le 9ème sommet Africités se tiendra en 2021 au Kenya

Cotonou, Bénin, 19 août (Infosplusgabon) - La neuvième édition du Sommet « Africité » se tiendra du 16 au 20 novembre 2021 à Kisumu au Kenya, apprend-on ce mardi de « Cité et gouvernements locaux unis d’Afrique (CGLU), structure organisatrice dudit sommet.

La neuvième édition de ce sommet, qui se veut un lieu d’échanges et de réflexion privilégié des collectivités locales africaines, va se consacrer au rôle des villes intermédiaires dans la mise en oeuvre de l’Agenda 2030 des Nations unies, des objectifs du développement durable et de l’Agenda 2063 de l’Union africaine.

Ce sommet, rappelle-t-on, se tient pour la première fois dans une ville dite secondaire pour jeter un coup de projecteur sur cette catégorie de ville.

Pour les organisateurs de l’événement, ce choix est à la fois un signe et un message. Il s’agit d’accorder une attention particulièrement plus grande à ces collectivités territoriales qui accueillent près du tiers de la population urbaine du continent, et dont les taux de croissance sont globalement plus importants que ce qui est observé au niveau des grandes villes ou des petites villes.

FIN/ INFOSPLUSGABON/OMM/GABON2020

© Copyright Infosplusgabon