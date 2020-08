Mali : l’Union africaine condamne "énergiquement" l’arrestation du Président Kéita

19 Août 2020

Ouagadougou, Burkina Faso, 19 août (Infosplusgabon) - Le président de la Commission de l’Union africaine, Moussa Faki Mahamat, a condamné "énergiquement", l’arrestation, mardi, du président malien Ibrahim Boubacar Keïta et de son Premier ministre Boubou Cissé par les militaires ayant perpétré un coup d’Etat.

"Je condamne énergiquement l'arrestation du Président Ibrahim Boubacar Keïta, du Premier ministre Boubou Cissé et autres membres du gouvernement malien et appelle à leur libération immédiate", a écrit sur twitter Moussa Faki Mahamat.

"J'appelle la CEDEAO, les Nations unies et toute la Communauté internationale à conjuguer efficacement leurs efforts pour s’opposer à tout recours à la force pour la sortie de la crise politique au Mali", a-t-il ajouté.

Le président malien Ibrahim Boubacar Keïta a été arrêté par des militaires, ce mardi en fin de journée à Bamako, à la faveur de la mutinerie qui secoue le pays depuis la matinée, a-t-on appris de sources concordantes.

Selon une source diplomatique à Bamako, M. Keïta a été arrêté par les militaires alors qu’il se trouvait dans sa résidence en compagnie du Premier ministre Boubou Cissé et de son fils, le député Karim Keïta.

La France "condamne avec la plus grande fermeté” la mutinerie et "réaffirme avec force son plein attachement à la souveraineté et à la démocratie maliennes", lit-on dans une déclaration du ministre des Affaires étrangères publiée mardi.

La déclaration souligne que la France "partage pleinement la position exprimée par la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO)" qui a aussi condamné cette situation avant d’appeler "au maintien de l'ordre constitutionnel et exhorte les militaires à regagner sans délai leurs casernes".

Le gouvernement malien a appelé, les militaires ayant pris les armes à la raison et au sens patriotique et leur demande de faire taire les armes.

Il a souligné que "les mouvements d’humeur constatés traduisent une certaine frustration qui peut avoir des causes légitimes. Le Gouvernement du Mali demande aux auteurs de ces actes de se ressaisir".

