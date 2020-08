La France inquiète de la situation au Mali après la mutinerie des militaires

19 Août 2020

Paris, France, 19 août (Infosplusgabon) – Le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, a affirmé, mardi, dans une déclaration, l’inquiétude de la France face à la situation qui prévaut au Mali alors qu’une mutinerie des militaires a été constatée, ce mardi, et a condamné cet acte réaffirmant l'attachement de la France à la souveraineté et à la démocratie maliennes.

« La France a pris connaissance avec inquiétude de la mutinerie qui s’est engagée aujourd’hui (mardi) à Kati au Mali. Elle condamne avec la plus grande fermeté cet événement grave. La France réaffirme avec force son plein attachement à la souveraineté et à la démocratie maliennes », a déclaré le chef de la diplomatie française, précisant que les autorités françaises au plus haut niveau restent très attentives à l’évolution de la situation.

Jean-Yves Le Drian a ajouté que la France partage pleinement la position exprimée par la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) dans le communiqué qu’elle vient de faire paraître et qui appelle au maintien de l’ordre constitutionnel et exhorte les militaires à regagner sans délai leurs casernes.

La CEDEAO, rappelle-t-on, a appelé, mardi, dans un communiqué, les militaires maliens à déposer les armes et à regagner sans délais leurs casernes, demandant à toutes les parties prenantes maliennes de privilégier le dialogue pour résoudre la crise que traverse leur pays et rappelant sa ferme opposition à tout changement politique anticonstitutionnel et invitant les militaires à demeurer dans une posture républicaine.

L’organisation sous-régionale a réitéré sa disponibilité, en rapport avec les Nations Unies, l’Union africaine, l’Union européenne et tous les partenaires multilatéraux et bilatéraux du Mali, de continuer à accompagner les parties prenantes maliennes dans leurs efforts pour résoudre la crise.

Ce mardi 18 août, les médias maliens citant des habitants, ont annoncé une mutinerie dans la matinée au camp Soundiata Kéita de Kati, non loin de Bamako, alors que le pays traverse un contexte sociopolitique déjà très complexe depuis le mois de juin avec des manifestations conduites sous l’impulsion de l’Imam Mahmoud Dicko, des partis d'opposition et la société civile avec le Mouvement M5 contre le pouvoir du président Ibrahim Boubakar Kéita dont ils exigent la démission.

Les protestataires dénoncent l'impuissance des autorités maliennes face à l'insécurité, la crise économique, les conditions de la tenue des législatives et la décision de la Cour constitutionnelle qui a recalé des candidats déclarés vainqueurs en falsifiant des résultats, dont une dizaine au profit du parti du président Ibrahim Boubakar Kéita.

