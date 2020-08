Angleterre : Le Sénégalais Sadio Mané élu joueur de l’année par les fans

19 Août 2020

Dakar, Sénégal, 19 août (Infosplusgabon) - Sadio Mané, l’ailier international sénégalais de Liverpool a été élu meilleur joueur de la saison de la Premier League.

Avec 18 buts et 9 passes décisives en championnat, le Sénégalais a été, pour beaucoup dans le titre décroché par les « Reds », 30 ans après leur dernier sacre national.

Ce vote de l’Association des footballeurs professionnels (PFA) sur la base d’un scrutin ouvert aux fans de toutes les équipes, est une belle récompense pour le Lion qui a devancé ses coéquipiers Trent Alexander-Arnold et Virgil van Dijk, Kevin de Bruyne de Manchester City et Jamie Vardy.

C’est aussi une compensation pour Sadio Mané qui a vu son capitaine et coéquipier, Jordan Henderson et de Bruyne désignés joueur de l’année respectivement par les journalistes et par les 20 capitaines des équipes de Premier League.

FIN/ INFOSPLUSGABON/OMM/GABON2020

© Copyright Infosplusgabon