Le Bénin va réhabiliter des lycées techniques et un centre de formation professionnelle

18 Août 2020

Cotonou, Bénin, 18 août (Infosplusgabon) - Le gouvernement béninois envisage de réhabiliter cinq lycées techniques agricoles, trois lycées techniques industriels et un centre de formation professionnel et d’apprentissage, apprend-on ce mardi du ministère de l’Enseignement secondaire, de la Formation technique et professionnelle.

Dans la perspective de la mise en œuvre de la stratégie nationale de l’Enseignement et la Formation techniques et professionnels, la Banque africaine de développement (BAD), explique-t-on, a marqué sa disponibilité pour accompagner le Bénin dans les secteurs de l’agriculture et de l’énergie à travers la réhabilitation de cinq (5) lycées techniques agricoles, de trois (3) lycées techniques industriels et d’un (1) centre de formation professionnelle et d’apprentissage.

Dans ce cadre, il sera procédé à la réalisation d’études d’impact environnemental et social ainsi que du cadre de gestion environnemental et social.

Sont concernés, au Nord du pays, le lycée technique agricole de Kika, le lycée technique commercial et industriel, et le lycée technique agropastoral de Djougou. Au Sud, les lycées techniques agricoles Mèdji de Sekou, Bernadette Sohoundji Agbossou d’Adjahonmè, les lycées techniques de Pobè et de Ouidah, et au Centre, le lycée technique agropastoral de Savalou ainsi que le Centre de formation professionnelle et d’apprentissage d’Agouagon.

Des études nécessaires à la mise en œuvre du projet seront, rassure-t-on, réalisées par des cabinets de bonne réputation.

