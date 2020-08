Un chef des gardes pétroliers relevant de Haftar annonce la levée du blocus sur les ports

18 Août 2020

Tripoli, Libye, 18 août (Infosplusgabon) - Le chef de la garde des installations pétrolières relevant des forces de Haftar, le général Naji al-Maghribi, a annoncé qu'"il n'y avait pas d'objection à l'ouverture des ports et des installations pétrolières, sur la base de la décision du commandant des forces de commandement général, le maréchal Khalifa Haftar".

Khalifa Haftar a rencontré un membre du Conseil de direction de la Compagnie nationale libyenne de pétrole (NOC), Jadallah al-Awakli, et le président du Conseil de direction de la Société pétrolière du Golfe arabe, Mohamed Ben Chatwan, rappelle-t-on.

Dans un communiqué diffusé mardi, le général al-Maghribi a déclaré, qu'il s'agissait d'une action visant à alléger les souffrances du citoyen dans tous les aspects de la vie, à préserver les infrastructures et les installations pétrolières existantes.

Le document a précisé que "la levée du blocus sur les sites pétroliers intervient pour alléger la souffrance du citoyen dans tous les aspects de la vie, et préserver la structure dans les zones de production et d'exportation, et les installations pétrolières existantes en terme de réservoirs de pétrole et de gaz, de pipelines, de matériel d'exploration, et autres dans ces zones".

Il a ajouté que "compte tenu de l'accumulation continue de condensat associé au gaz qui conduit à dépasser la capacité de stockage, ce qui fait que les quantités de gaz nécessaires à la Compagnie générale d'électricité ne sont pas fournies. Il n'y a donc pas d'objection à l'ouverture des ports pétroliers pour disposer du pétrole et du pétrole brut stockés afin de permettre la possibilité de fournir le gaz nécessaire à l'exploitation, d'alléger la souffrance du citoyen, et de préserver l'infrastructure des ports ainsi que les équipements et installations existantes".

La Compagnie nationale libyenne de pétrole (NOC) a affirmé que les pertes totales d'opportunités de vente du fait des fermetures pétrolières ont atteint 8,368 milliards de dollars, depuis le blocus du 18 janvier jusqu'au 15 août.

Le blocus des sites pétroliers s'est poursuivi à la suite de l'échec des négociations pour la reprise de la production et des exportations de pétrole le mois dernier, entre la NOC et le gouvernement d'accord national, d'une part, et certaines parties internationales et régionales parrainées par la Mission d'appui des Nations unies en Libye (MANUL) et les États-unis, de l'autre.

FIN/ INFOSPLUSGABON/MKJ/GABON2020

© Copyright Infosplusgabon