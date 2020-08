La gendarmerie tunisienne déjoue plusieurs tentatives de migration et arrêté 96 personnes

18 Août 2020

Tunis, Tunisie, 18 août (Infosplusgabon ) - Des patrouilles de la gendarmerie tunisienne ont déjoué plusieurs tentatives de migration clandestine et arrêté 96 personnes qui tentaient de se rendre en Italie clandestinement à partir des côtes de Zarzis, au sud-est de la Tunisie, des régions de Monastir et Mahdia, dans le Sahel et Tabarka (Nord), a annoncé, dans un communiqué mardi, le ministère tunisien de l'Intérieur.

Malgré les annonces faites par la presse tunisienne sur le début des rapatriements par l'Italie de Tunisiens arrivés sur son sol, ce qui d'ailleurs a été explicitement annoncé par le ministre italien des Affaires étrangères, Luigi Di Maio, il n'en demeure pas moins que des embarcations de migrants clandestins continuent de partir de la Tunisie pour rallier les côtes italiennes.

Depuis le début de cette année, au total 11.800 personnes sont arrivées en Italie de façon clandestine, a indiqué le Haut-commissariat des Nations unies aux réfugiés, contre 3.500 durant la même période de 2019 et les Tunisiens représentent 45% de ce chiffre.

La ministre italienne de l'Intérieur, Luciana Lamorgese, avait affirmé lundi lors d'une visite qu'elle a effectuée en Tunisie en compagnie d'une délégation italo-européenne, l'inquiétude des autorités italiennes à l'égard des flux accrus des migrants clandestins qui partent de différentes côtes tunisiennes, alors qu'auparavant ils ne prenaient leur départ que des côtes de Sfax.

Mme Lamorgese a accusé ceux qu'elle a qualifié de "trafiquants d'êtres humains d'exploiter les conditions sensibles que vit la Tunisie pour mener des opérations illégales qui représentent une menace pour la sécurité européenne", affirmant que la Tunisie mérite de l'aide dans le domaine du développement.

