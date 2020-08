La FIFA s'associe à l'UA, l'OMS et la CAF pour promouvoir une campagne contre la violence domestique en Afrique

18 Août 2020

Le Caire, Égypte, 18 août (Infosplusgabon) - La FIFA s'associe à l'Union africaine (UA), l'Organisation mondiale de la santé (OMS) et la Confédération africaine de football (CAF) pour s'attaquer conjointement au problème de la violence domestique en lançant la campagne #SafeHome à travers le continent africain.

Cette initiative vise à soutenir les femmes et les enfants victimes de violence domestique, d'autant plus que les mesures de maintien à domicile prises en réponse à la COVID-19 les ont rendus plus vulnérables.

Selon un article du site web de la CAF, "un certain nombre de stars du football africain soutiennent la campagne par le biais de messages de sensibilisation vidéo diffusés sur les réseaux sociaux et traditionnels.

"Le protocole d'accord Union africaine-FIFA-CAF, qui a été conclu en février 2019, couvre des campagnes conjointes sur des sujets d'intérêt mutuel et la promotion de l'égalité des sexes, un principe essentiel.

"D'autres domaines de collaboration comprennent l'éducation par le football, l'intégrité sportive et la sécurité lors des matchs de football".

"Je suis heureux que nous puissions lancer aujourd'hui cette campagne sur le thème important de la violence domestique, qui est considérablement exacerbée par les conditions de confinement liées à la COVID-19 et les restrictions de mouvement, avec nos partenaires, l'Union africaine, l'OMS et la CAF", a déclaré le président de la FIFA, Gianni Infantino.

"Il est de notre devoir de tirer parti de l'immense popularité du football en Afrique pour sensibiliser sur ce défi sociétal avec un message très clair : la violence n'a pas sa place dans les foyers, tout comme elle n'a pas sa place dans le football".

M. Amira Elfadil, commissaire de l'Union africaine chargée des affaires sociales, a souligné que la Commission de l'Union africaine était résolue et engagée en faveur de la protection des femmes et des filles.

"Nous reconnaissons et nous nous alignons aux côtés de la FIFA, la CAF, l'Organisation mondiale de la santé et d'autres parties prenantes dans les efforts visant à prévenir les abus et la violence domestique par le biais d'un programme commun qui lie la reconstruction, l'accès à l’ensemble de services, la prise en compte des normes sociales sous-jacentes et des pratiques néfastes qui continuent à perpétuer la violence et l'inégalité du genre, ainsi que la sensibilisation et l'autonomisation des communautés. Nous nous alignons pour tirer parti du cachet populaire du football afin de sensibiliser face à la violence domestique, en particulier dans le cadre des mesures de maintien à domicile en réponse à la COVID-19.'''.

"La violence contre les femmes est une menace majeure pour la santé des femmes et de leurs enfants", a déclaré le Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, directeur général de l'OMS. "C'est aussi une grave violation des droits de l'homme - et elle doit cesser maintenant. L'OMS est fière de se joindre à la FIFA, à l'Union africaine et à la CAF pour lancer cette campagne dans toute l'Afrique afin d'attirer l'attention sur cette question cruciale. Nous nous engageons pour un monde où les femmes vivent à l'abri de la violence et de la discrimination".

Le président de la CAF, Ahmad Ahmad, a déclaré : "Que ce soit à la maison ou sur le terrain, chacun a droit au respect et à la sécurité. La violence domestique, physique ou morale, en particulier à l'égard des femmes et des enfants, doit être condamnée. N'ayez pas peur ou honte de demander de l'aide si vous en êtes victime dans votre propre maison. Si vous êtes témoin de violences, intervenez ou demandez de l'aide, mais ne gardez pas le silence : se taire, c'est se rendre coupable de complicité. N'oubliez jamais que chacun a le droit de vivre en sécurité dans sa propre maison".

La campagne #SafeHome lancée aujourd'hui dans toute l'Afrique fait partie d'une initiative mondiale plus large visant à sensibiliser à cette question essentielle. En Afrique, les vidéos de sensibilisation mettent en scène neuf stars du football - Abel Xavier, Emmanuel Amunike, Sarah Essam, Khalilou Fadiga, Geremi, Rabah Madjer, Lúcia Moçambique, Asisat Oshoala et Clémentine Touré - qui transmettent une série de messages clés au populations. La campagne est diffusée sur différentes chaînes numériques de la FIFA et sur les chaînes de l'Union africaine et de l'OMS.

#SafeHome est également soutenu par des boîtes à outils multimédia pour les fédérations membres de la FIFA et pour les médias afin de faciliter une localisation supplémentaire et d'amplifier le message dans le monde entier.

La FIFA appelle ses fédérations membres à publier activement les coordonnées des lignes d'assistance téléphonique et des services de soutien nationaux ou locaux qui peuvent aider les victimes et toute personne qui se sent menacée par la violence domestique dans sa localité.

L'instance dirigeante mondiale invite également ses membres à revoir leurs propres mesures de protection en utilisant la boîte à outils de la FIFA afin de garantir que le football soit un sport amusant et sûr pour tous, en particulier pour les femmes et les plus jeunes membres de la famille du football.

Près d'une femme sur trois dans le monde subit des violences physiques et/ou sexuelles de la part d'un partenaire intime ou des violences sexuelles de la part d'une autre personne au cours de sa vie. Dans la majorité des cas, cette violence est commise par un partenaire au sein de leur foyer - en effet, jusqu'à 38 % de tous les meurtres de femmes sont commis par un partenaire intime. On estime également qu'un milliard d'enfants âgés de deux à 17 ans (soit la moitié des enfants du monde) ont subi des violences physiques, sexuelles ou émotionnelles ou ont été négligés au cours de l'année écoulée.

Les raisons pour lesquelles les gens commettent des violences domestiques sont nombreuses, notamment l'inégalité des sexes et les normes sociales qui tolèrent la violence, les expériences de maltraitance ou d'exposition à la violence vécues pendant l'enfance et le contrôle coercitif exercé pendant la croissance. La consommation nocive d'alcool peut également déclencher la violence. Les situations de stress, comme celles vécues lors de la pandémie COVID-19 et l'instabilité économique, exacerbent le risque. En outre, les mesures d'éloignement actuellement en place dans de nombreux pays font qu'il est plus difficile pour les femmes et les enfants d'entrer en contact avec leur famille, leurs amis et les professionnels de la santé qui pourraient autrement leur apporter soutien et protection.

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) et la FIFA ont signé en 2019 un contrat de quatre ans visant à promouvoir des modes de vie sains grâce au football à l'échelle mondiale.

Les deux organisations ont lancé conjointement en mars 2020 la campagne "Passez le message pour extirper le coronavirus’’ (Pass the message to kick out coronavirus) pour partager des conseils sur les mesures efficaces à prendre pour protéger les gens contre la COVID-19.

Cette campagne a été suivie par la campagne #BeActive en avril 2020 pour encourager les gens à rester en bonne santé à la maison pendant la pandémie, tandis que la campagne mondiale #SafeHome a été lancée en mai 2020.

FIN/ INFOSPLUSGABON/MKJ/GABON2020

© Copyright Infosplusgabon